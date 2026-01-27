Facundo Arana habló sobre su separación de María Susini: “Iremos viendo en el tiempo”

Luego de rumores y guardias periodísticas, Facundo Arana confirmó su separación de María Susini. El actor lo hizo el viernes pasado en diálogo con Ángel de Brito y, si bien por ese entonces aseguró que la crisis databa de hace tiempo, no dio demasiados detalles de la ruptura. Sin embargo, prometió hablar a la brevedad. Este lunes, el actor se enfrentó por primera vez a la prensa en la ciudad de Mar del Plata pero, lejos de su promesa, no quiso hablar de su intimidad.

“Ella lo habla más que él; él está más reticente con esta situación”, dijo Pepe en la edición del jueves de LAM al contar la primicia de la separación. “Se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja”, agregó ante la sorpresa de sus compañeras.

Tras conocerse esta noticia, las especulaciones sobre terceros en discordia y las guardias periodísticas para tener la palabra de los protagonistas se pusieron en marcha. La confirmación por boca del actor llegó un día después en el mismo ciclo en que se dio la información. “Hace un rato hablé con Facundo Arana, me confirmó la separación que ayer anunció Pepe Ochoa”, comentó De Brito al tiempo que aclaró que este lunes el actor iba a hablar públicamente para contar toda su verdad.

Facundo Arana y María Susini estuvieron casi veinte años juntos

Si bien el protagonista de En el aire paró para hablar con la prensa que lo esperaba en la puerta del teatro, lo hizo por pocos minutos y sólo para pedir respeto por su intimidad. “Primero que nada agradecerles a todos muchísimo por cómo trataron todo este tema que es tan íntimo nuestro. Fueron todos muy cariñosos y respetuosos y no quiero dejar de agradecerles”, dijo Arana rodeado de periodistas antes de entrar al complejo donde se presentará con su obra el próximo 29 de enero.

“Lo segundo que quiero decirles es que como saben es un tema súper íntimo, asi que tratamos de dejarlo para puertas adentro de casa”, expresó mientras agradecía nuevamente las “muestras de amor” que recibieron que “fueron infinitas”. “Estamos muy agradecidos por eso”, sumó el actor.

“Por último, nuestros chicos tienen salud, María tiene salud, los chicos tienen una madre descomunalmente excepcional, así que todo el resto iremos viendo en el tiempo”, lanzó dejando la puerta abierta a una posible reconciliación. “Y si puedo pedirles un favor muy especial es que no me pregunten más nada”, agregó.

Notablemente incómodo por tener que referirse a estos temas, el galán confesó: “Lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo, así que gracias a todos y los espero a todos en el teatro. Gracias por todo el respeto y el amor con el que nos trataron”.

“¿Ninguna repregunta, no?“, indagó uno de los noteros presentes. ”Te agradezco, pero no", respondió Arana contundente. Al volver al piso, el conductor de LAM advirtió: “Me dijo que no iba a hablar porque no se siente cómodo dando detalles”.

¿Qué dijo Facundo Arana sobre su separación de María Susini?

Según contó Ángel de Brito el pasado viernes, Arana lo llamó directamente por teléfono y le dijo que “la crisis está hace mucho tiempo” y que “efectivamente” están separados. “No es de un mes, no es de octubre, sino que vienen hace rato con eso, o sea, que tuvieron varias crisis. Y me dijo ‘no puedo creer que esto todavía no se había filtrado’”, comentó el conductor de América.

“Venían hace como un año así, intentándolo. Venía haciendo vida familiar y, de hecho, hoy están en Mar del Plata juntos”, añadió, mientras que sobre los motivos, el comunicador dijo que “no hay terceros, sino que es un desgaste de la relación”.

Pese a la situación que atraviesa con la madre de sus tres hijos, Arana apuesta a una reconciliación. “Si es por mí, quiero recomponer la pareja”, le comentó a De Brito, quien agregó: “Entendí que es ella la que no piensa igual”. Minutos después de hablar con Ángel, Facundo replicó una imagen de María en una travesía por las playas de Mar del Plata, con lo que dio a entender que, más allá de cualquier situación, siempre serán familia.