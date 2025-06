“Falsa victoria”: el abogado de Justin Baldoni afirma que la batalla legal contra Blake Lively continúa

Pese a que la justicia desestimó recientemente parte de la contrademanda de Justin Baldoni contra Blake Lively, el conflicto judicial entre ambas figuras de Hollywood continúa. Así lo dejó en claro Bryan Freedman, abogado del actor y director, al asegurar que el proceso legal sigue adelante y que el juez ha dado a su cliente la oportunidad de presentar nuevamente algunas de las acusaciones.

“La previsible declaración de victoria de la señora Lively y su equipo es falsa, así que seamos claros sobre el último fallo”, dijo Freedman en diálogo con TMZ, luego de que el juez Lewis J. Liman rechazara siete de las reclamaciones por difamación impulsadas por Baldoni, entre ellas una millonaria contrademanda de 400 millones de dólares contra Lively, Ryan Reynolds y su publicista. Sin embargo, el magistrado permitió que cuatro de las acusaciones sean enmendadas nuevamente antes del 23 de junio.

El letrado aseguró que su equipo legal presentará nuevas pruebas y refinará sus argumentos legales, centrados en desmentir lo que califica como “acusaciones falsas de acoso sexual y represalias”.

“Nos han invitado a enmendar cuatro de las siete demandas contra la Sra. Lively, lo que aportará pruebas adicionales”, precisó el abogado, y señaló que la supuesta “campaña de desprestigio” mencionada por Lively es “inexistente e indemostrable”.

Lively y Baldoni, en una escena de Romper el círculo

“Las afirmaciones de la señora Lively no son más ciertas hoy que ayer. Con los hechos de nuestro lado, avanzaremos con la misma confianza que teníamos cuando ella y sus cómplices iniciaron esta batalla”, sostiene el abogado de Baldoni.

Ayer trascendió que la justicia estadounidense había desestimado la contrademanda millonaria presentada por Baldoni, junto con su compañía Wayfarer Studios, por supuesta extorsión y difamación contra la actriz, su esposo Ryan Reynolds y la publicista Leslie Sloane. También ayer se notificó que había sido rechazada una denuncia paralela de 250 millones de dólares contra The New York Times por un artículo que mencionaba el caso.

Sin pruebas

El fallo emitido por el juez dice que el tribunal no encontró pruebas suficientes para considerar que las partes acusadas actuaron con la “malicia real” que exige la ley para dar lugar a una demanda por difamación. Para los abogados de Lively, esta decisión representaba una “victoria” y una “reivindicación” para la actriz.

“Baldoni y su compañía productora, Wayfarer Studios, no han alegado que Lively sea responsable de ninguna declaración aparte de las que forman parte de la denuncia presentada ante el Departamento de Derechos Civiles de California”, detalló el documento judicial.

Los abogados de la actriz consideraron que el fallo del juez fue una "victoria" SUZANNE CORDEIRO - AFP

Además, el juez Liman explicó que las acusaciones dirigidas hacia Reynolds, Sloane y The New York Times no lograron demostrar que estas partes hubieran difundido información sabiendo que era falsa o con una duda razonable sobre su veracidad, lo cual es un requisito clave para avanzar en casos de difamación en el sistema legal estadounidense.

En paralelo, el juicio por la demanda presentada por la actriz contra Baldoni sigue su curso y tiene una fecha asignada: el 9 de marzo de 2026, en el Tribunal de Distrito Federal del Sur de Nueva York. El caso se desarrolla bajo la supervisión del juez Liman y gira en torno a serias acusaciones que la actriz de Gossip Girl presentó en el marco de la producción de Romper el círculo, tras la que acusó a su coprotagonista, actor y director del film, de acoso sexual y de haber tomado represalias profesionales.

Lively retiró de su demanda los reclamos por daño emocional, lo cual fue interpretado por su equipo como una decisión destinada a proteger su salud mental frente a la presión mediática del caso. No obstante, los representantes legales de Baldoni cuestionaron esa medida, interpretándola como una estrategia para evitar la entrega de registros médicos solicitados como parte del proceso.