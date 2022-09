Famosos de vacaciones: sol, yates de lujo, juegos y salidas nocturnas, qué lugares eligieron las celebrities para descansar

Mientras que en la Argentina soportamos el invierno y las bajas temperaturas, en el Hemisferio Norte el verano está en su máximo esplendor. Los famosos aprovecharon el calorcito para desconectar de la rutina, disfrutar del sol y del mar y recargar pilas para lo que se viene . Basta con surfear por algunas cuentas de Instagram para encontrar a actores, modelos, futbolistas e influencers haciendo de las suyas en lugares paradisíacos. Bueno, algunos. Porque otros prefieren evitar los flashes y el asedio de los fans internándose en lujosos yates lejos de tierra firme. ¿El destino ganador este 2022? Ibiza y la Costa Amalfitana.

Sarah Jessica Parker, en Los Hamptons

En julio, Sarah Jessica Parker y su marido, Matthew Broderick, se dejaron ver por las playas de los Hamptons TIDNY-359

Sarah Jessica Parker es una asidua fanática de Los Hamptons, la exclusiva zona al este de Long Island en donde veranea la élite neoyorquina. De hecho, la actriz ha construido su propia casa allí, lugar que visita cada vez que tiene unos días libres. Este año, el feriado del 4 de julio (día de la independencia en los Estados Unidos) fue la excusa perfecta para comenzar sus vacaciones junto a su marido, Matthew Broderick, y disfrutar de la playa como más le gusta: con libro en mano y luciendo su traje de baño negro favorito: el “Beach Party Maillot” de Malia Mills.

Además, en este 2022, para sorpresa de sus seguidores, la protagonista de Sex and the City ha tomado una particular decisión: alquilar su casa de playa de tres dormitorios por apenas 19,98 dólares. “Queríamos que la propiedad se sintiera realmente como un hogar, así que la amueblamos con piezas vintage que habíamos coleccionado a lo largo de los años, e hicimos del patio trasero un lugar versátil en donde pudiéramos disfrutar de las puestas de sol de verano, las barbacoas y las reuniones divertidas. Se diseñó pensando en el amor, la relajación y los momentos felices. Estamos encantados de dar la bienvenida a nuestros huéspedes de Booking.com y ofrecerles la verdadera experiencia de los Hamptons en nuestro querido escondite”, señaló Parker en sus redes.

Shakira, en Cantabria

Con sus hijos, Shakira disfrutó de sus primeras vacaciones ya separada de Gerard Piqué The Grosby Group

Este 2022 viene siendo un año agitado para Shakira. Tras su separación de Gerard Piqué, la cantante se tomó un descanso junto a sus hijos, Milán y Sasha, y el destino elegido fueron las playas del norte de España. A pesar de que siempre es muy reservada con su intimidad, el momento personal que está atravesando hizo que los paparazzi la sigan con su lente y registren sus días de relax, en los cuales no faltó la diversión ni las clases de surf. Las risas cómplices con su instructor, mientras la colombiana intentaba domar las olas, despertaron todo tipo de especulaciones.

Katy Perry y Orlando Bloom, en la Costa Amalfitana

Katy Perry y Orlando Bloom fueron fotografiados relajándose en un yate mientras disfrutaban de sus vacaciones en la costa de Almafitana en Italia Grosby Group

Desde hace un mes, Katy Perry y Orlando Bloom se encuentran en el Viejo Continente. La feliz pareja cruzó el océano para rodar el nuevo comercial de Dolce & Gabbana en la isla de Capri y una vez que cumplieron con los compromisos laborales se quedaron a disfrutar de la Costa Amalfitana, visitando lugares como Amalfi y Positano. Entre charlas al sol con amigos, juegos con cartas y chapuzones, la pareja se entretuvo y se relajó en familia aunque también disfrutó de la noche, ya que los paparazzi los captaron yendo a un famoso boliche de la zona.

Además, en los últimos días, la cantante y el actor fueron vistos en la isla de Ponza, donde se mostraron muy simpáticos con los turistas y se sacaron fotos con los lugareños.

Victoria y David Beckham, en yate por Miami y Europa

Primero, disfrutaron de las aguas de Miami en su yate privado. Luego viajaron hasta la Costa Amalfitana, en donde no solo navegaron por el mediterráneo e hicieron deportes acuáticos sino que se tentaron con toda la gastronomía del lugar. Croacia y St. Tropez también fueron parte de su excéntrico itinerario. Y fueron ellos mismos, Victoria y David Beckham, los encargados de compartir sus vacaciones familiares a través de sus redes sociales. Mientras la ex Spice Girl se lució haciendo karaoke, el exfutbolista batió todos los récords al mostrar sus abdominales y tatuajes.

Heidi Klum, en St. Barts

St. Barts, en las Antillas Francesas, fue el destino elegido por Heidi Klum este año. La modelo y empresaria alemana, de 49 años, no tuvo reparos a la hora de compartir sus paradisíacas vacaciones en su cuenta de Instagram, en donde posteó todo tipo de fotografías y videos: caminando por la playa, jugando con las olas, haciendo coreos entre las palmeras y paseando en barco; todo siempre en un diminuto bikini que da cuenta que el tiempo no ha pasado para ella. Alojada en una casa sobre el mar, la presentadora de TV aprovechó su estadía para celebrar su tercer aniversario de casada con Tom Kaulitz, integrante del grupo alemán Tokio Hotel.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, en Mallorca

Antes de que empiece la pretemporada, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se tomaron unos días de descanso lejos de los flashes y los estadios de fútbol. La feliz pareja se trasladó, junto a sus cinco hijos, en su jet privado hacia Mallorca, la isla del archipiélago balear, en donde eligieron una lujosa mansión en la Sierra de Tramontana para alojarse. Compartir tiempo en familia y reponerse del duro golpe que significó la pérdida de uno de sus gemelos al nacer fue uno de los objetivos de este receso. A pesar de que ellos ya son multitud, el futbolista y la influencer adoran recibir amigos, quienes se sumaron a las comidas al aire libre, los juegos en la piscina y al festejo de cumpleaños número 12 de Cristiano Ronaldo Junior, el hijo mayor del futbolista.

Demi Moore, en Grecia

La actriz lució su esbelta figura a bordo de un yate por Grecia. The Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

Demi Moore disfrutó de los últimos días del verano en las bellísimas playas de Grecia. Como la mayoría de los famosos que busca discreción y alejarse de las multitudes (¡y los paparazzi!), la actriz de Ghost eligió un lujoso yate para relajarse y recargar pilas para lo que se viene. La morocha aprovechó para tomar sol, leer un libro (Las cuarenta reglas del amor, de Elif Shafak) y jugar con su mascota Pilaf, un perro chihuahua que la acompañada a todos lados. Lo que sorprendió fue su compañía: durante su estadía, Moore estuvo con una amiga y no con su pareja Daniel Humm, el chef suizo con el que sale desde hace varios meses.

Jared Leto, en Italia

Las vacaciones de Jared Leto podrían definirse en dos palabras: pura adrenalina. De recorrido por Europa, el actor y cantante paseó en yate por el sur de Francia, hizo buceo en la Toscana, Italia, y hasta se animó a tirarse de las rocas al mediterráneo. Lo que más llamó la atención fue con quién está el líder de 30 Seconds to Mars disfrutando de estas aventuras. Es que, entre su grupo de amigos más cercano, se encuentra Belinda, quien hace poco habló sobre el vínculo que mantiene con el músico. “Lo conozco desde hace más de 10 años y nos llevamos muy bien. Siempre me está compartiendo lo que hace y yo también le comparto mis actividades y hablamos”, dijo en una entrevista televisiva. De hecho, en sus posteos de Instagram se puede ver la complicidad que ambos tienen.

Salma Hayek, en velero por Francia

Salma Hayek es otra de las estrellas que decidió pasar sus vacaciones a bordo de un velero. Si bien la costa norte de Francia es un must para la actriz que está casada con el francés François-Henri Pinault, lo que más le gusta es navegar sin rumbo, sin atarse a ningún destino en particular. A través de su perfil de Instagram, la latina de 55 años compartió una serie de imágenes en las que se la bailando arriba de una mesa presumiendo sus voluptuosas curvas en un bikini color lila. Su posteo generó un sinfín de likes y reacciones, destacando su belleza a prueba de filtros y retoques.

Leonardo DiCaprio a bordo de un yate por Cannes

Leonardo DiCaprio se divirtió en sus vacaciones junto con Jamie Foxx en Nerano, Italy Backgrid UK/The Grosby Group

Si hay un fanático del sur de Francia ese es Leonardo DiCaprio. Cada año, el actor elige esta costa, especialmente Cannes, para tomarse un respiro de los flashes de Hollywood y, este 2022, no fue la excepción. El protagonista de Titanic disfrutó de unos días a bordo del Vava II, un exclusivo yate valorado en 140 millones de euros y propiedad del magnate suizo Ernesto Bertarelli. Junto a un grupo de amigos -entre los que se encontraba Jamie Foxx- y ya sin Camila Morrone, DiCaprio disfrutó de todas las instalaciones de esta lujosa embarcación que tiene seis plantas, piscina, gimnasio, sala de cine y capacidad para 22 invitados y 34 tripulantes. Después de Cannes, el yate siguió rumbo a Italia y ancló en lugares paradisíacos como Capri y Nerano, donde el actor disfrutó de la gastronomía del lugar y mostró sus habilidades en el voley.

Las fotos de las últimas vacaciones de DiCaprio con amigos encendieron las alarmas de que algo no estaba del todo bien con Camila Morrone Backgrid UK/The Grosby Group

Ibiza, el destino más elegido en este 2022