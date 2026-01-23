Qué dijo Chris Noth sobre su vínculo con Sarah Jessica Parker

Chris Noth, el intérprete de Mr. Big en Sex and the City, rompió el silencio sobre el fin de su relación con Sarah Jessica Parker, compañera de elenco años atrás, tras las denuncias por agresión sexual que recibió en 2021. El actor detalló en una entrevista reciente el impacto de la falta de comunicación privada por parte de su compañera y criticó la reacción pública de sus colegas ante las acusaciones.

Las declaraciones de Chris Noth

El tema cobró vigencia tras la difusión de un adelanto de la charla del actor con el programa Really Famous With Kara Mayer Robinson. El artista de 71 años ofreció allí su versión sobre los hechos que provocaron el final del vínculo con Parker, con quien formó una de las parejas más recordadas de la ficción televisiva.

Noth situó el origen del quiebre en las acusaciones de tres mujeres en su contra y remarcó la inexistencia de demandas judiciales o comprobaciones sobre esos hechos. “Fueron una completa invención”, aseguró en su defensa. Sarah Jessica Parker emitió en aquel momento un comunicado conjunto con sus compañeras de elenco Cynthia Nixon y Kristin Davis, quienes expresaron su apoyo a las mujeres que hicieron públicas sus experiencias.

El reclamo por la falta de diálogo privado

La revista People adelantó fragmentos de la entrevista donde Noth define el estado actual de su conexión con la actriz. “No somos amigos, creo que es bastante obvio”, afirmó y atribuyó la frialdad actual a la reacción de Parker frente a las denuncias: “Fue doloroso y realmente me afectó”.

Además, profundizó su crítica hacia el mensaje difundido por las protagonistas de la serie, que, según el actor, esa declaración pública careció de autenticidad. “El comunicado que emitieron, que en realidad no era más que una acción de marketing, fue decepcionante”, sentenció. Su malestar radica en la ausencia de un contacto personal previo a la publicación del texto.

Noth insistió en la importancia de los años compartidos como un factor que debió propiciar un diálogo directo. “Si me conocés y hemos trabajado juntos durante muchos años, antes de hacer esa declaración, llamame para que pueda darte mi versión… Pero eso no sucedió, y fue una lástima”, expresó.

Asimismo, reflexionó sobre la dinámica de la industria del entretenimiento ante este tipo de situaciones y calificó el manejo del tema como “propio de Hollywood”. Este episodio le permitió distinguir la lealtad en su círculo cercano: “Conocer la postura de la gente y saber quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes no”. También planteó un escenario hipotético inverso. “Es importante saberlo. Solo sé que si hubiera sido al revés, yo no lo habría hecho”, añadió, al asegurar que él intentaría escuchar al acusado antes de emitir juicio.

Sarah Jessica Parker y Chris Noth, una de las parejas más aclamadas por el público de "Sex and the City"

Las repercusiones de las denuncias trascendieron lo personal y afectaron su participación en And Just Like That, ya que su personaje murió en el primer episodio del reboot, pero existían planes para apariciones en escenas de recuerdos de Carrie Bradshaw, secuencias que nunca se concretaron.

El cruce en redes que reavivó el enfrentamiento

El conflicto parecía haber perdido intensidad hasta una reciente interacción en Instagram, cuando Noth respondió a un usuario tras la entrega del Premio Carol Burnett a Sarah Jessica Parker en los Globos de Oro. El actor publicó una imagen en el gimnasio con la frase: “A la mierda con Año Nuevo. ¡Vamos!”.

Un seguidor vinculó el mensaje con la actriz y preguntó: “¿Te referís a Sarah Jessica Parker y su premio, verdad?”. Noth contestó: “Correcto”. La respuesta generó revuelo entre los fanáticos y los medios de comunicación.

El actor decidió aclarar la situación posteriormente. “Mi respuesta improvisada, ligeramente sarcástica, a un comentario en Internet parece haber causado un revuelo”, explicó. Buscó restar importancia al hecho y concluyó: “No es noticia. No merece toda esta discusión. Es una pérdida de tiempo en un mundo en el que hay cosas más importantes de las que preocuparse”.

