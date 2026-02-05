Fátima Florez, tras la suspensión de un reconocimiento en una disco de Mar del Plata: “Están haciendo una carnicería conmigo”

Luego de que Éxtasis, una de las discotecas gay pioneras de Mar del Plata, decidiera dejar sin efecto un acto de reconocimiento a Fátima Florez, la imitadora y exnovia del presidente Javier Milei hizo su descargo en Los profesionales, el programa conducido por Florencia de la V.

En medio de un ataque de llanto, la humorista, que se encuentra en aquella ciudad balnearia haciendo temporada con su espectáculo Fátima Universal, expresó: “La verdad que no la estoy pasando bien. ¡Ustedes hicieron una carnicería conmigo! ¡Innecesaria!“.

El pasado 27 de enero, en medio de un importante operativo policial, Javier Milei llegó al teatro para participar del espectáculo de su exnovia, Fátima Florez Mauro V. Rizzi

El día anterior, De la V había entrevistado a Santiago Flores, un conocido transformista y figura clave de la discoteca en cuestión, y fue él quien explicó por qué se había decidido cancelar el acto de homenaje. El artista señaló la cercanía de la imitadora con el primer mandatario, y su silencio después de los recordados dichos de Milei contra la comunidad gay -relacionándola con la pedofilia- en el Foro Económico Mundial de Davos, en 2025. El mismo artista fue el que reveló que Florez fue quien insistió para que le realizaran el reconocimiento.

“Acá estoy dando la cara. Porque soy una mujer que siempre da la cara. Siempre estoy. ¡Realmente esto es injusto! Yo respeto todo", continuó la imitadora, sin dejar de llorar. “Ustedes saben. Nos conocemos todos hace muchos años. Ustedes saben que siempre apoyé a la comunidad en posteos, en cosas que he dicho públicamente, desde cosas que hago en silencio, sin prensa”.

“He sido premiada y coronada [por la discoteca y la comunidad LGBTQ+ marplatense] durante varios años, lo cual siempre lo llevé con orgullo”, sollozó, remarcando la última palabra. “Y lo grité a los cuatro vientos, siempre”, aseguró.

Sobre la cancelación en sí, Florez afirmó: “Soy muy respetuosa de las decisiones. En este caso, decidieron hacerme a un costado o desinvitarme. Pero si creen que es lo correcto, yo estoy de acuerdo. Si yo entorpezco o interfiero en la celebración, o mi presencia molesta, que me hagan a un costado. Yo quiero que la celebración siga como se merece”, indicó.

Javier Milei en el escenario, junto a Fátima Florez

En ese momento, la conductora leyó al aire un mensaje que había recibido de Santiago Flores, en el que le aclaraba que no fue la comunidad marplatense, sino la de todo el país la que pidió la cancelación del homenaje. “¿Creés que la presencia de Milei te jugó en contra?“, le preguntó De la V, en relación a la participación del primer mandatario en su espectáculo el martes 27 de enero, mientras los incendios sumían a la Patagonia en uno de los momentos más dramáticos. ”¿Creés que fue por tu silencio después del discurso en Davos?“, inquirió la conductora.

“Yo no estaba con Javier en la época de Davos. Yo soy una persona... ¡Soy Fátima Florez! ¡Tengo una carrera y decisiones tomadas desde hace muchos años! Ustedes saben que estoy absolutamente a favor de la comunidad y del colectivo. ¡Lo saben! Así que no hagan la vista gorda ahora", pidió la artista.

“Y no solo eso. Este año hice mucho por los chicos, por los vulnerables, por las mujeres vulnerables. Y eso no lo cuentan. ¡Les importa un carajo! Yo no voy a decir si es justo o injusto. El tiempo va a definir todo. Todo el mundo sabe quién es Fátima Florez. Yo conozco muy bien a Santiago Flores. Siempre tuvimos la mejor. El siempre estuvo feliz de que yo fuera al boliche, porque voy siempre. Este año no fui porque me tengo que cuidar mucho la garganta, porque trabajo mucho. ¡Yo este año no pisé la playa!“, indicó.

La humorista imitando al primer mandatario en uno de sus shows Mauro V. Rizzi�

“¿Vos entendés lo que les sucede a ellos cuando estás cerca de alguien que boicotea los derechos de la comunidad?“, le consultó Damasia Ochoa. Florez respondió: ”Entiendo la decisión que tomaron y la respeto. Si por mi cercanía... Bueno, no sé cuánto cerca... Por estar cerca, o que me han visto, o vino al escenario les molestó... Sepan algo: Fátima siempre estuvo defendiendo los derechos. Siempre está y estará“.

“Ustedes saben que soy una persona muy cercana al público, popular, empática... En ese sentido, sería una injusticia que alguien levante un dedo en contra mío. Todos saben lo que hago, incluso con gente con problemas de salud fuertes... Soy madrina de muchas fundaciones que están felices con mi presencia y con mi madrinazgo. Es decir, yo hago mucho, seguramente en silencio porque no lo promociono. Y lo hago sin la ayuda de nadie. Solita”, se jactó la humorista.

Fátima Florez y Javier Milei cantaron "El Rock del gato" Instagram

“Nos decías que no estabas con Javier cuando él tuvo esos dichos tan desafortunados en Davos, pero quería preguntarte qué pensás sobre esos dichos”, le consultó la panelista Dolores Villalba. Después de un silencio de varios segundos, Florez indicó: “Quisiera que... Mirá... Más allá de los dichos, lo que digo es que yo, Fátima Florez, defiendo los derechos de la comunidad, y no desde ahora, de siempre. Saben que cuentan conmigo para lo que necesiten”, respondió la imitadora, de manera evasiva.

“¿Creés que estás pagando el precio de tu vínculo con Javier?“, repreguntó la panelista: ”No voy a... No me quiero meter en esos temas de si pago un precio o no. Me parece que eso es entrar en otros temas. Yo hablo de mí, no me cuelgo de nadie. Hablo de mi trabajo y de mis acciones; que soy una mina que hago muchas cosas, con pocos recursos muchas veces... Que hago muchas cosas desde hace muchos años. No se pueden meter en ese sentido con uno", aseguró Fátima, otra vez al borde del llanto.

En 2023, el Presidente también fue a ver el espectáculo de la imitadora y se besaron apasionadamente sobre el escenario Mauro V. Rizzi�

Y cuando le preguntaron si se arrepentía de haber invitado a su espectáculo al primer mandatario para que cante y haga algunos pasos de comedia con ella, otra vez se mostró evasiva: “Yo estoy trabajando de martes a domingo, me rompo el que ya saben como nadie. Estoy trabajando. Me vino a visitar Mirtha Legrand, me vino a visitar Graciela Borges, me vino a visitar el presidente”, indicó.