Fede Bal subió a las redes un video que muestra cómo está hoy su papá Santiago

Padre e hijo, siempre juntos. Crédito: Instagram

28 de noviembre de 2019 • 01:28

Muy lejos del morbo y muy cerca del amor. Así fue el video que subió a sus redes Federico Bal para hablar del estado de salud de su padre, Santiago. El actor, que pasó gran parte de 2019 internado, y en varios momentos luchando por su vida, recibió una sorpresa de parte de su hijo.

Así lo explicó Fede en Instagram: "Resulta que mi viejo hace unos días quería tomar Fanta. Me dice que se había olvidado del gusto. Y él no puede porque tiene gas, no puede tomar gaseosa. Entonces, con los enfermeros hablamos para ver si podíamos darle una 'gasita' como para que se moje los labios".

Y así fue, el siguiente segmento del video muestra el momento en el que Santiago Bal recibe la sorpresa de parte de su hijo. De esa manera se pudo ver que el comediante no solo se encuentra lúcido, sino también en franca mejoría. "¿A qué te hace acordar", le pregunta Fede, mientras que su padre con los ojos grandes y visiblemente emocionado le contesta: "A cuando era chico y jugaba con los pibes del barrio".

El conmovedor momento que registró el celular del participante de ShowMatch sirvió de disparador para que reflexione a modo de consejo para sus seguidores: "Esto me llevó a pensar que hay que disfrutar la vida 'al todo'. Porque de verdad, son las pequeñas cosas que después perdemos, no podemos hacer y extrañamos, como tomar una gaseosa. Es increíble. Vivamos la vida, saludemos al sol, sonriamos porque de verdad: ¡Es tan lindo estar vivos!".

Así, una travesura de un hijo para darle un momento de felicidad a su padre se convirtió en una enseñanza, a la vez que también permitió constatar que Santiago Bal sigue peleando, y cada vez está mejor.