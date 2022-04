Felipe Fort vuelve al país dispuesto a tomar su lugar en el directorio de la empresa de golosinas familiar

Luego de pasar unos meses en el exterior, Felipe Fort regresa al país. Según Carlos Monti, el adolescente -que acaba de cumplir 18 años- volvería con la decisión de ocupar el lugar de su padre en el directorio de la empresa de chocolates. A su vez, el periodista advirtió que el hermano de Martita está dispuesto a hablar de sus últimos años de convivencia junto a Gustavo Martínez, quien se convirtió en su tutor legal tras la muerte de Ricardo Fort y hasta unos días antes de que el joven alcanzara la mayoría de edad, cuando cayó desde el piso 21 que compartían en el barrio de Belgrano.

“Mañana 8 de la mañana en punto está llegando al país Felipe Fort luego de haber festejado sus 18 años en los Estados Unidos, primero en Miami y después en Los Ángeles”, anunció el periodista este miércoles en Nosotros a la mañana. Sin embargo, la noticia no sería el regreso del joven al país, sino la decisión que el hijo de Ricardo Fort habría tomado durante su estadía en el exterior.

“Según me han contado, viene para sentarse en el directorio de la compañía”, reveló. Ante la sorpresa de todo el panel, Monti continuó su relato: “Él piensa tomar decisiones junto a sus tíos Eduardo y Jorge, viene con ideas, inclusive dijo que iba a cambiar frases publicitarias y el tamaño de uno de los más famosos chocolates de la compañía. A partir de mañana va a tener voz y voto en la compañía Fort”, señaló.

Al parecer, esa no sería la única decisión que el hermano de Martita habría estado meditando durante sus vacaciones. “ Está dispuesto a contar cómo fueron los siete años de relación junto a Gustavo Martínez. La hermana creo que no lo va a hacer, pero el sí y por lo que me dicen va a ser de acá a un mes ”, lanzó el panelista sembrando intriga en el estudio.

Respecto a la batalla judicial que se desató tras la muerte de Gustavo Martínez entre la familia Fort y la del fallecido tutor de los hijos de Ricardo, Monti contó que los sobrinos de Martínez acaban de contratar a la doctora Mariana Gallego. “Primero, para hacer la sucesión. Segundo, por una deuda que tendría la familia Fort con Gustavo Martínez. Una vez subsanado el tema civil, van a ir por la causa penal. Es decir, quieren conocer todos los entretelones que llevaron a Martínez a tomar esta drástica decisión”, indicó mientras puso al aire la palabra de la letrada.

“Sí, efectivamente tomé la representación”, confirmó Gallego, quien explicó paso a paso qué hará de ahora en más. “ En principio ya iniciamos la sucesión, y en carácter de herederos haremos las peticiones civiles o penales que correspondan. Ya sea para percibir los honorarios que no llegó a cobrar o penalmente, haremos una investigación para ver si alguien se aprovechó de la situación de salud de él. Pero son todas cuestiones que van a surgir paso a paso ”, reveló.

“Hay sospechas de que habría habido abandono de persona. Que, si realmente no estaba en condiciones de seguir con la tutela de los chicos, por qué no lo denunciaron. Gallego habla de una deuda de salarios devengados, de la sucesión y dejo abierta la posibilidad del tema penal. Algo que va a empezar a ventilarse una vez que Felipe Fort rompa el silencio”, remató Monti dando cuenta que se vienen meses de revelaciones.