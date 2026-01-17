Marta Fort atropelló a dos personas en Palermo y una debió ser internada
Una de ellas es una mujer de 89 años que fue trasladada al Hospital Rivadavia y se encuentran fuera de peligro
Marta Carolina Fort, hija de Ricardo Fort, se vio envuelta en un incidente vial este mediodía cuando atropelló a dos personas, una de ellas una mujer de 89 años, en el barrio de Palermo.
La modelo de 21 años conducía su automóvil BMW X3 blanco cuando en Migueletes 1155, entre las avenidas Olleros y Federico Lacroze, embistió a dos personas que cruzaron por el medio de la calle. El hecho tuvo lugar a las 12:15 del sábado. Una de las víctimas es Raquel Kantt, una mujer adulta mayor, y el otro es un hombre de 31 años que la acompañaba.
Marta Fort atropello a una señora en belgrano a las 12 del mediodia en migueletes y olleros.— ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) January 17, 2026
La señora cruzo a media calle y martita fort no logro esquivarla. La señora esta fuera de peligro. #LAM pic.twitter.com/5mJeW6zZZs
“La joven circulaba por el carril izquierdo y la señora salió de manera repentina desde detrás de un vehículo estacionado en doble fila. A pesar de accionar el sistema de freno, el vehículo impactó con el farol delantero derecho a la mujer”, afirmaron fuentes policiales a LA NACION.
Testigos en el lugar indicaron que la señora cruzó a mitad de la calle y la influencer no la pudo esquivar. Tras el impacto, la joven heredera se quedó en el lugar y asistió a las víctimas.
Al lugar arribó personal del SAME, que asistió a la damnificada que quedó inconsciente por el siniestro y fue trasladada al Hospital Fernández con diagnóstico de traumatismo leve en la cadera derecha, sin riesgo de vida. El hombre, por su parte, tuvo traumatismos leves y fue asistido en el lugar.
Personal de la Policía de la Ciudad de la Comuna 14 intervino en el hecho. Los oficiales consultaron con la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Amanda Ferteins, quien dispuso que se labren actuaciones bajo la carátula de “lesiones” hacia la hija del empresario.
Fort, quien iba acompañada de una amiga, se puso a disposición de la policía y dialogó con los oficiales. Fue trasladada a la sede de la Comisaría Vecinal 13-A en Artilleros 2081, donde fue realizado el sumario y se la notificó de la causa.
Poco tiempo después se retiró de la jefatura, permaneciendo secuestrado el vehículo involucrado en el accidente para que se le practiquen las pericias correspondientes.
Noticia en desarrollo.
