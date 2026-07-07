Will Smith y Jada Pinkett volvieron a vivir juntos: cómo la pareja resolvió sus conflictos y puso fin a una larga separación

Will Smith y Jada Pinkett se casaron el 31 de diciembre de 1997 y el próximo año celebrarán 30 años de matrimonio, aunque se trata de uno poco convencional. Su camino no ha sido nada fácil. La pareja ha protagonizado múltiples titulares por rumores de divorcios, infidelidades y peleas.

En 2023, Jada reveló en sus memorias que ella y el actor llevaban separados y viviendo en casas diferentes desde 2016, pero nunca se divorciaron y siguieron asistiendo a eventos juntos como familia. Ahora, una fuente cercana a la pareja reveló a People que volvieron a vivir juntos: “Jada se mudó de nuevo con Will hace dos años. Están felices, se aman y, como siempre, están comprometidos a apoyarse mutuamente”.

La pareja reapareció públicamente en la alfombra roja del desfile de moda masculina Primavera-Verano 2027 de Christian Louboutin, celebrado el 24 de junio durante la Semana de la Moda de París. Ambos fueron en apoyo a su hijo Jaden Smith, quien ocupa el cargo de director creativo de la línea masculina de Louboutin desde el pasado septiembre. Una fuente cercana declaró a People que la pareja está centrada en el “tiempo en familia”. “Es simplemente parte de lo que hacen el uno por el otro. Will y Jada se quieren y mantienen una relación sólida, pero lo que se está viendo es un apoyo total a sus hijos. Están orgullosos de ellos”, aseguró.

El pasado 4 de julio, en la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos, Jada acompañó al rapero y actor en su presentación, según contó la misma fuente a la revista norteamericana. "Will iba a actuar, pero el mal tiempo retrasó la presentación y finalmente salió al escenario con The Roots a las dos de la madrugada. Ella estaba ahí con él, como siempre", aseguró.

La pareja se conoció en 1994, cuando ella audicionó para la serie que él protagonizaba, El príncipe de Bel Air. Tras su boda tuvieron dos hijos: Jaden (27 años) y Willow (25 años). Años después comenzaron a circular rumores de separación y luego versiones de que mantenían un matrimonio abierto. En 2020, Jada confesó que le había sido infiel en un episodio de su programa Red Table Talk. La actriz aseguró que en 2015 había tenido un romance con el cantante August Alsina, a quien conoció por ser amigo de su hijo Jaden, en el momento más crítico de su relación con Will Smith. Una confesión que se produjo después de que Alsina revelara en una entrevista que había tenido una relación con ella y que eso sucedió con el consentimiento de Will Smith.

De izquierda a derecha: Adrienne Banfield-Norris, Trey Smith, Willow Smith, Jada Pinkett Smith y Will Smith en el desfile de Christian Louboutin, el 24 de junio de 2026, en París Getty Images

Ese episodio dañó la imagen de la actriz incluso cuando un año después, en 2021, él aclaró que ella no era “la única que tenía otras relaciones sexuales” y que su relación ya no era monógama, según contó en una entrevista con GQ. Más tarde, cuando en 2023 Jada publicó sus memorias, explicó por qué había decidido contar su infidelidad: “Decidí amar a Will y dejarme a mí misma a un lado. Acepté ser la mala de esta historia para que de una vez por todas pudiéramos terminar con el tema y seguir adelante. Está bien, soy la mala. Soy la peor. Genial. Terminemos con esto. Yo quería que se terminara. Ya tienen su respuesta. Soy la esposa adúltera. Terminemos con esto y sigamos adelante”, dijo durante la promoción de su libro Worthy.

Pese a la mala imagen de su matrimonio, la pareja siguió apoyándose como familia y en 2022 asistieron juntos a los Oscar sin imaginar que se convertirían en los protagonistas de la noche cuando Will Smith le dio una cachetada a Chris Rock tras hacer un chiste de la alopecia de la actriz. Un momento que volvió a hundir su imagen, pero que probablemente salvó su matrimonio. “No, no está siendo un show. Incluso ahí sigo sin tener claras las razones por las que Will está tan enojado. Hemos hecho vidas separadas y estábamos allí como familia, no como marido y mujer. Pero cuando esucho a Will exclamar ‘esposa’ en el caos del momento, sufro un giro interno de: ‘Dios mio, soy su esposa”, relata en sus memorias sobre lo que sintió cuando él la defendió.

“Todavía estamos viendo cómo nos arreglamos. Hemos hecho mucho trabajo duro juntos. Sentimos un amor profundo el uno por el otro y vamos a descubrir cómo es para nosotros”, contó en una entrevista a People con motivo de sus memorias. “Hice la promesa de que nunca habrá una razón para que nos divorciemos. Trabajaremos en lo que sea”, confesó: “Y simplemente no he podido romper esa promesa”. El episodio en los Oscar y la publicación de la autobiografía también hicieron al actor “despertar” sobre su relación, según contó en un correo electrónico que envió a The New York Times en octubre de 2023.

Lo que parecía que sería el fin de su extraño matrimonio, tal vez solo era un descanso para reencontrarse. “Somos familia, y lo que hemos decidido [junto a Will] es que queremos caminar juntos, en nuestra verdad. Y eso significa que puede que viva cinco años sola y luego me mude de vuelta a la casa familiar, o que él decida irse, o lo que sea, en pos de nuestra felicidad. Eso en vez de intentar encajar en ideas y visiones. Porque eso no va con nosotros”, dijo en una entrevista en diciembre de 2023 con EL PAÍS.