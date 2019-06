El abogado no dio pistas sobre el paradero del actor Fuente: Archivo

19 de junio de 2019 • 15:43

Fernando Burlando , abogado de Juan Darthés , le concedió una entrevista a Intrusos, el programa de América. En la nota realizada a través de un móvil, por el notero Gonzalo Vázquez, el letrado empezó hablando de la mediación con su colega Matías Morla por la causa Maradona-Villafañe, pero además contestó sobre el paradero y la actualidad del actor que fue acusado de abuso y violación en reiteradas oportunidades y por varias de sus presuntas víctimas.

"No sé donde está Juan", deslizó el abogado cuando le preguntaron si pensaba viajar a Rosario para reunirse con Darthés. Y apuntó que sí podía confirmar que estaba en Argentina, que en general no le pregunta a sus clientes dónde están y que suele ser respetuoso en ese sentido.

Sin embargo, la sorpresa mayor surgió cuando aseguró que muchos famosos se solidarizan con Juan Darthés por lo bajo. "Jamás diría quien me dice: 'Mándale un beso a Juan'. Ni quien le escribe a él o se solidariza. Pero mucha gente descree de la situación y lo apoya. Muchos creen que todo esto es una gran parodia. Juan recibe la solidaridad de sus colegas. Muchos le expresan su afecto", aseguró Burlando, desde la oficina que tiene en su casa de Barrio Parque. "No los queremos comprometer", respondió acerca de por qué no los nombraba.

Y cuando el panelista Dani Ambrosino le cuestionó hablar de "parodia" para referirse a las acusaciones fundamentadas de Calu Rivero, Anita Co, además de Thelma Fardin, Burlando alegó: "Yo no digo que se trate de una parodia. Lo dice la gente que lo apoya". En tanto, sobre las ultimas declaraciones de Romina Gaetani, ex compañera de Darthés en Simona -cuando estalló el escándalo- pero además en Soy Gitano -en 2003-, en las que hablaba de amenazas, el abogado mediático apuntó: "Romina no fue clara en sus declaraciones. Habló de malestar sin aclarar. Eso me limita a mi y a Juan para expresarnos en ese sentido. Pero desde ya que Juan estaba angustiado por lo que dijo. Ellos dialogaban".

En el cierre de la nota, Burlando apuntó: "Yo creo que un buen resultado judicial va a poder reencausar esta historia, y Darthés va a poder volver a trabajar. Por eso es tan importante que se expida la Justicia. Mas allá del estigma".