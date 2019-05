En un giro en su estrategia, el mediático abogado ahora asegura que el rechazo de Thelma Fardin ante el avance de su defendido "no fue claro"

Luego de que Thelma Fardin hiciera pública la denuncia penal que presentó contra él ante la justicia de Nicaragua, Juan Darthés eligió el programa de Mauro Viale en A24 para hacer su descargo. "Ella se me insinuó. Me quiso dar un beso. (...) Yo nunca violé ni acosé a nadie. Thelma golpeó la perta de la habitación para decirme que no le funcionaba la llave; yo le dije: 'Estás loca, ¿qué te pasa? Tenés novio. Le dije que mis hijos tenían la edad de ella. La saqué de la habitación; le dije: 'Salí de acá'", fue la versión que brindó en aquel momento.

Ahora, su abogado, Fernando Burlando , aseguró, primero en Pamela a la tarde y luego en diálogo con Romina Manguel, que "la víctima en ningún momento hace una clara manifestación de ese rechazo". En aquel momento, Fardin tenía 16 años y Darthés, el único actor adulto que formaba parte de aquella gira de Patito Feo, 46.

"Hay una situación de una ausencia de rechazo. La victima dijo que tardó 8 años en darse cuenta que había sufrido una violación", comenzó expresando el letrado en Va de Vuelta, el programa conducido por Manguel en Radio Nacional. "Cuando estaban en la habitación, ella cuenta que lo tenía encima a Darthés y que en un momento él sale de encima para abrir la puerta", continuó el abogado.

"La víctima no le da claridad a este rechazo. Si uno pretende suponer que una diferencia de edad hace típica la conducta de violación, eso no es delito en Nicaragua. (...) Las diferencias de edades no constituye violación", siguió.

"La víctima sostiene que la situación de intimidad existió. Nosotros entendemos que en esa situación no hubo un rechazo. Ella hablaba por teléfono, según sus dichos Darthés la besa en el cuello, la empuja a la cama, ella dice 'No, Juan', pero no es un 'no' categórico", expresó.

"Hay 'no' que son 'sí' y 'no' que son 'no'. Ella le abre la puerta", consideró y agregó: "En ese momento Thelma Fardin salía con una persona mayor también", en relación al noviazgo que la actriz había mantenido meses atrás con su compañero del elenco juvenil, Juan Manuel Guilera, el actor que ni bien se dio conocer la denuncia de Fardin salió a contar que Darthés se había comunicado con él para "manipularlo".

"Hay 'no' que son categóricos, y 'no' que tienen que ver con una situación que puede continuar", reforzó el exparticipante del "Bailando por un sueño" y, finalmente, indicó: "Juan niega categóricamente toda esta situación".

Fardin hizo pública su denuncia contra el veterano galán cuando ya pesaban contra él tres acusaciones mediáticas de acoso o abuso contra el actor por parte de Calu Rivero, Natalia Juncos y Anita Co. En ese momento, Ana Rosenfeld, su abogada hasta aquel momento en la causa que Darthés le inició a Rivero por daños y perjuicios, abandonó el caso.

Darthés terminó radicándose en Brasil junto a su mujer y sus dos hijos, pero el recibimiento allí tampoco fue auspicioso: algunas de las actrices más importantes de aquel país dejaron en claro en las redes sociales que no querían trabajar junto a él. A pesar de que fue él quien demandó a Rivero y a Co, el protagonista de Simona no se presentó a las distintas mediaciones que determinó la Justicia y, hasta el momento, no regresó al país.