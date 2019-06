Fernando Dente y su padre cura: "Puede sonar bizarro, pero es lo que me tocó"

El actor habló sobre la repercusión que tuvieron sus dichos sobre la confesión de su madre, quien antes de morir le reveló que él era hijo de un cura Fuente: Archivo - Crédito: Captura LN+

En un relato a corazón abierto brindado a revista Gente, Fernando Dente hizo una sorprendente confesión ligada a su historia familiar. "Antes de morir, mamá me reveló que soy hijo de un cura", contó el actor, a quien se lo puede ver en la tapa de la publicación.

En la entrevista, Dente dio más detalles sobre ese secreto que su madre guardó por mucho tiempo. "Mi mamá -que había tomado distancia de papá por sus episodios violentos- quedó embarazada y entró en pánico: sola, con otros tres hijos y sin trabajo. El cura [catequista del colegio al que iban sus hermanos] le habría ofrecido dejar los hábitos e irse juntos. Pero fue entonces cuando papá le propuso volver con un viaje de 'reconciliación' a Bariloche. ¡Y yo que siempre creí que había sido gestado en el sur! Cuenta la leyenda que, por algunas cuestiones, yo llegué a tener contactos esporádicos con 'el cura', hasta antes de tener edad como para poder contarlo", recordó el protagonista de Aladdin.

Luego de que sus declaraciones generaran revuelo mediático, Dente le brindó un móvil al programa de espectáculos de América, Intrusos, en el que habló sobre la repercusión de sus dichos. "Estoy tranquilo, fue liberador, era contar mi historia, algo que me tocó, que no elegí, que heredé de alguna manera. Yo venía haciendo un proceso de permitirme ser quien soy, de no tener secretos, y esto está ligado a nuestra identidad, tiene que ver con ser genuino y honesto, algo que empezó cuando en noviembre conté que era gay", manifestó el actor, en relación al posteo de Instagram en el que habló sobre su sexualidad. "Estoy muy orgulloso de ser quien soy porque es el resultado de aceptar mis sentimientos y mis deseos", escribió por entonces.

Asimismo, Dente se hizo eco de que su relato familiar podía ser interpretado como "novelesco". "Convivo con esto desde hace 12 años, puede sonar hasta casi bizarro, pero es lo que me tocó. Había días en los que ni siquiera me acordaba. Mi papá es mi papá, mi mamá es mi mamá, lo llevé como pude, no hay un morbo alrededor de esto ni nada amarillista, sino la historia que me tocó vivir, no tengo enojo ni rencor para con nadie", aclaró, e hizo referencia a un tuit de su hermano, Tomás Dente, que sacudió el avispero: "Hacé lo que quieras, pero no lastimes a nadie", aconsejó el periodista en Twitter, con cierta ambigüedad.

Al respecto, Fernando asegura entender lo que le pueda provocar emocionalmente a sus hermanos el haber compartido la historia, pero al mismo tiempo aclara que esta vez se trata de él, y no de ellos. Por último, cuando se le consultó sobre el tuit de Tomás, el actor negó que haya sido una indirecta para su persona.