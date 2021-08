Festejo en Olivos: artistas y periodistas, entre el repudio y el pedido de explicaciones

Desde periodistas a artistas de distintas disciplinas y figuras del espectáculo opinaron en las redes sociales acerca del escándalo desatado por los festejos de cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yañez, en Olivos el año pasado mientras regía el confinamiento estricto por la pandemia de coronavirus.

Gran parte de quienes repudiaron el accionar del presidente Alberto Fernández y de su entorno apuntaron a la gravedad de los hechos y dedicaron contundentes calificativos.

Creo que en Casa Rosada ya pueden estar tranquilos y despejar sus dudas. Se cagaron en todos, nomás. Lo peor es el desprecio que mostraron por aquellos a los que la cuarentena más larga del mundo les arruinó la vida. Eran gorilas, chetos y garcas. Acá los tenés. ¡Digan cheeesee! pic.twitter.com/YbJh8hJuZG — Juan José Campanella (@juancampanella) August 12, 2021

El director de cine Juan José Campanella opinó: “Creo que en Casa Rosada ya pueden estar tranquilos y despejar sus dudas. Se cagaron en todos, nomás. Lo peor es el desprecio que mostraron por aquellos a los que la cuarentena más larga del mundo les arruinó la vida. (....) ¡Digan cheeesee!”, escribió en su cuenta de Twitter el realizador junto a la polémica foto en la que Alberto Fernández y su pareja posan junto a otras personas en la Quinta presidencial.

Maximiliano Guerra también se posicionó a través de diversos posteos. Entre otras reflexiones, el exbailarín manifestó: “Salieron todos a culpar a la cumpleañera, hasta su pareja, sí, el propio presidente la culpó. Qué poca madurez para hacerse cargo de los errores, ¿no? Ya sabemos que “cuando el barco se hunde las primeras en saltar son...”.

#LaFoto Salieron todos a culpar a La cumpleañera, hasta su pareja, si, el propio Presidente la culpó. Que poca madurez para hacerse cargo de los errores no? Ya sabemos que “Cuando el barco se hunde las primeras en saltar son…..” pic.twitter.com/PIejpvT0OG — Maximiliano Guerra (@maximilianoguer) August 13, 2021

Los asimismo polémicos dichos pronunciados por el exjefe de Gabinete del kirchnerismo, Aníbal Fernández, desligando al Presidente de lo ocurrido también despertaron las críticas de los famosos. “Harta”, escribió la China Suárez en sus historias de Instagram mostrando su desaprobación ante la frase pronunciada por el político al afirmar que el Presidente “llegó a la casa y había un cumpleaños” y luego preguntarse en voz alta si por ello el mandatario tenía “que cagar a palos a la mujer porque cometió un error”.

La actriz Eugenia "China" Suárez manifestó su enojo a través de su cuenta de Instagram

Jorge Rial recurrió a la ironía para señalar que el encuentro en Olivos fuese asimismo registrado en imágenes. “Pocas veces se vio que el condenado, además, aporte el arma para ser ejecutado”, escribió el periodista de espectáculos.

Horacio Cabak manifestó su malestar compartiendo un video en el que el máximo mandatario pedía en 2020 a la sociedad que cumpliera con el aislamiento y evitara las reuniones sociales.

Pocas veces se vió que el condenado, ademas, aporte el arma para ser ejecutado. — JORGE RIAL (@rialjorge) August 13, 2021

“Nefasto”, opinó Ángel de Brito sumándose al hashtag #LaFoto, mientras que Yanina Latorre se sumó a las críticas afirmando: “Mientras tanto, Fabiola, Albertico y sus amigas de festejo en la residencia que mantenemos todos”.

“Indefendible es esta foto. De Mauricio Macri no me hubiera extrañado. Militaba contra la cuarentena. Pero Alberto Fernández deja a la intemperie a los miles de militantes que se jugaron la vida por el regreso de este gobierno al poder. Ni sé si alcanzan las disculpas que aún no pidieron”, escribió la periodista Nancy Pazos, panelista de Flor de equipo.

Buen dia rufianes https://t.co/yUg34bGUNM — Yanina Latorre (@yanilatorre) August 13, 2021

“De verdad sigo sin entender cómo Alberto Fernández no dio explicaciones ni deslizó desde su boca la palabra ‘perdón’. No puedo entender que ignore semejante falta de respeto a todos. Es tristísimo”, expresó Cinthia Fernández.

En su editorial radial de Confesiones de la noche (Radio Mitre), Cristina Pérez dijo: “Luego de poner cara de estadista para anunciar restricciones, el Presidente se burlaba de los argentinos con una fiesta en Olivos”.

Eduardo Feinman, en tanto, calificó de “inmorales, impúdicos, obscenos, cínicos y psicópatas” a los responsables de los hechos denunciados. El periodista criticó, además, que la causa por la fiesta en Olivos pueda caer “en manos de Arroyo Salgado”.

Antes de que el entorno presidencial confirmara la veracidad de la foto de la polémica, la periodista María O’Donnell sentenciaba: “Que hubo un festejo de cumpleaños para Fabiola Yañez con diez invitados en Olivos en julio del 2020, en plena cuarentena estricta dispuesta por el Presidente, uno de los convidados, es un hecho a esta altura indisputable”.

"Necesitamos evitar las reuniones sociales, porque en lugares cerrados es donde mas prolifera el contagio”#LaFoto pic.twitter.com/8W3W0gIIpi — Horacio Cabak (@HoracioCabak) August 13, 2021

Periodistas defensores del kirchnerismo y la administración actual, como Víctor Hugo Morales o Roberto Navarro, también apuntaron contra el Gobierno por la foto en la Quinta de Olivos. “Normalmente cuando nos referimos a la oposición hablamos de sus mentiras, de sus visiones sesgadas, de sus disparates, su persecución, pero esta vez tienen razón”, reconoció el conductor en su programa La mañana, en AM750.

Roberto Navarro consideró, del mismo modo, que el Presidente “actuó mal”, aunque señaló que se trató de “una excepción”, ya que considera que durante la pandemia el primer mandatario cumplió con todos los protocolos. “Alberto estuvo mal, se equivocó, actuó mal porque él carga con la responsabilidad de dar el ejemplo. Yo sé que muchos en este tiempo algún día se relajaron, algún gusto se dieron, lo he visto hasta en personas que yo quiero y respeto. Bueno, él no puede porque es el Presidente y tiene que dar el ejemplo”, manifestó.

LA NACION