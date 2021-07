Festival de Cannes: Jodie Foster, Spike Lee, Marion Cotillard, Adam Driver y más estrellas llegan a la Costa Azul

Tras ser cancelado en 2020 a causa de la pandemia, el encuentro cinéfilo comienza esta noche con la exhibición de Anette, de Leos Carax; no habrá mascarillas al aire libre ni aforo reducido en las salas de proyección

CANNES.- El Palais des Festivals, la sede central del Festival de Cine de Cannes, es lo más cercano a un templo cinematográfico: es un enorme bastión de salas con nombres de cineastas y pantallas de cine inmaculadas. Para ingresar, se suben unas escaleras con alfombra roja. En los últimos dieciséis meses, tras ser primero pospuesto y finalmente cancelado el festival a causa de la pandemia, el Palais de Cannes se convirtió en un enorme centro de vacunación. En esta nueva edición, no habrá actividades virtuales ni restricciones en el aforo de las salas, aunque las funciones serán con tapabocas. Los asistentes deben estar vacunados contra el COVID-19 o hacerse una prueba cada 48 horas.

A partir de hoy, finalmente abrirá sus puertas para su edición 74 y probablemente, la más crítica. Su afamada alfombra roja estará otra vez inundada de estrellas. “Este año es una especie de peregrinación a la Meca, o incluso más”, dijo Mark Cousins, un cineasta con sede en Escocia cuya obra “The Story of film: a New Generation” se estrenará hoy en la playa. En el Palais, Leos Carax, el director cuyas ficciones independientes reflejan sueños de cines reales, lanzará su anticipado musical Annette, con Adam Driver y Marion Cotillard. Al anunciar el programa el mes pasado, el director artístico de Cannes, Thierry Frémaux, declaró: “El cine no está muerto”. Las estrellas harán lo imposible para confirmarlo.

El presidente del jurado del Festival, Spike Lee, posa para los fotógrafos Vianney Le Caer - Invision

La actriz y directora estadounidense Jodie Foster saluda durante un photocall; Foster será reconocida por sus logros artísticos con la Palma de Oro VALERY HACHE - AFP

El actor estadounidense Adam Driver, la actriz francesa Marion Cotillard y el director francés Leos Carax, el equipo artístico delante y detrás de cámaras del esperado musical Annette, que abrirá esta noche el festival VALERY HACHE - AFP

La actriz y directora francesa Melanie Laurent, quien brilló en Bastardos sin gloria de Quentin Tarantino, y la cantante francocanadiense Mylene Farmer, son parte del jurado de Cannes CHRISTOPHE SIMON - AFP

Los últimos preparativos para la alfombra roja de esta noche en el Palais, sede principal del Festival de Cannes (Spike Lee y su característica boina se asoman en la cartelería) Brynn Anderson - AP

El jurado, íntegramente femenino salvo por su presidente, le da la espalda a los fotógrafos para variar: Spike Lee, la cantante franco-canadiense Mylene Farmer, la actriz y directora francesa Melanie Laurent, la directora franco-senegalesa Mati Diop, la directora austríaca Jessica Hausner y la actriz estadounidense Maggie Gyllenhaal CHRISTOPHE SIMON - AFP

Simon Helberg, recordado por la serie The Big Bang Theory, posa para los fotógrafos en la sesión fotográfica de Annette Vianney Le Caer - Invision

Vincent De Paul en el centro de pruebas de coronavirus en el festival; los participantes deben estar vacunados y someterse a tests periódicos para acceder a las actividades Vianney Le Caer - Invision

Marion Cotillard, ganadora del Oscar por su composición de Piaf, vuelve a demostrar que es la "francesa más cercana a Hollywood" con su protagónico en Annette, de Leos Carax Brynn Anderson - AP

El director del Festival de Cine de Cannes, Thierry Fremaux (izq.), Y el presidente del Festival de Cine de Cannes, Pierre Lescure, están decididos a probar que "el cine no ha muerto" con el lineup de este encuentro cinéfilo. VALERY HACHE - AFP

