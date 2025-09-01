Festival de Venecia: la legendaria Kim Novak recibió, a los 92 años, un premio y la ovación del público

“¡Dios mío! Esto es tan hermoso. Yo estoy recibiendo este premio pero es como si lo recibieran ustedes. Yo soy una de ustedes”, exclamó este lunes Kim Novak ante la ovación del público que colmó la sala principal del Festival de Cine de Venecia para asistir a la ceremonia de entrega del León de Oro a la trayectoria de la legendaria protagonista de Vértigo. A los 92 años, y después de vivir fuera de la mirada del público durante un largo tiempo, la actriz también llegó a la muestra cinematográfica para presentar Kim Novak’s Vertigo, el documental del realizador Alexandre O. Philippe.

Kim Novak with her Golden Lion of Lifetime Achievement at the #VeniceFilmFestival pic.twitter.com/bB51mmgU8C — Deadline (@DEADLINE) September 1, 2025

“Primero que nada, le quiero agradecer a los dioses allá arriba. A ninguno en particular, a todos ellos. Es un gran regalo que hayan esperado hasta el final de mi vida para darme esto. También quiero agradecer a mi papá por ser mi brújula moral, y a mi madre. Yo era muy tímida, por lo que ella me hacía parar frente al espejo y decir: ‘Sos el capitán de tu propio barco’. Creo que es algo que todos necesitamos decir. Todos tenemos que hacer que nuestras voces sean oídas”, comentó Novak sobre el escenario, acompañada por Guillermo del Toro y Alberto Barbera, el director del festival.

El realizador mexicano fue el encargado de presentar a la actriz y de enumerar los hitos de su extraordinaria carrera, como Picnic (1955), de Joshua Logan; El hombre del brazo de oro (1955), de Otto Preminger; Sus dos cariños (1957), George Sidney; y Vértigo (1958), de Alfred Hitchcock, en la que interpretó dos papeles que cimentaron su lugar en la historia del cine.

Novak y Guillermo Del Toro durante la ceremonia de premiación en el festival italiano STEFANO RELLANDINI� - AFP�

“Uno de los aspectos que más me llama la atención de su trayectoria, lo más destacado es para mí su capacidad para proyectar fragilidad, poderío, misterio. Su modo de interpretación es tierna, dinámica, mítica y fenomenal. Siempre le imprimió a todas sus maravillosas encarnaciones algo de calidez, algo de dolor y algo de misterio. Con el tiempo, le dio su propio sello a sus personajes. Extraordinariamente, también eligió alejarse de todo en el momento más exitoso de su carrera para buscar otros modos de satisfacer su enriquecimiento personal como la crianza de caballos y su trabajo como compositora musical y artista plástica”, repasó Del Toro sobre la peculiar historia de vida de Novak. En 1966, la intérprete se alejó de Hollywood y se instaló en una estancia en el estado de Oregon.

Kim Novak en Vértigo, de Alfred Hitchcock

Desde aquellos años sus apariciones públicas fueron escasas, por lo que su presencia en Venecia resultó especialmente sorprendente y lo fue aún más el hecho de que haya decidido participar del documental sobre su vida. El film, que se proyectó este lunes en la muestra fuera de competencia, mezcla imágenes de archivo pocas veces vistas con las reflexiones de Novak sobre su propia trayectoria y deja entrever detalles de su vida en Oregon. Una existencia solitaria pero tan feliz para ella que los productores del documental tuvieron algunas dificultades para convencerla de dejarla, aunque fuera por un rato.

Alfred Hitchcock y Kim Novak durante el rodaje de Vértigo PARAMOUNT

“Lo que descubrí con ella, y lo que espero que el público comprenda, es que Kim es mucho más que una estrella de cine. Es pintora, poeta, una sobreviviente: una actriz profundamente incomprendida, que estuvo décadas adelantada a su tiempo. En muchos sentidos, siempre fue Judy (su personaje en Vértigo): transformada, renombrada y siempre anhelando ser vista por quien realmente es. Mi amor por Hitchcock me trajo hasta aquí, pero fue Kim quien hizo que el viaje fuera transformador”, explicó el director del film en la conferencia de prensa previa a la proyección. Según explicó, el documental surgió inicialmente cuando él contactó a Sue Cameron, representante y amiga de Novak, para que lo pusiera en contacto con la actriz, a quien quería entrevistar para un proyecto sobre Vértigo que tenía entre manos. Ante el requerimiento, Cameron le hizo una contraoferta: en lugar de la conversación alrededor de la película de Hitchcock le planteó la posibilidad de que el documental hiciera eje en la vida de Novak.

“Quería que tuviera un momento más de reconocimiento en su vida. No fue nada fácil que ella aceptara la propuesta, pero se sintió segura con Philippe así que finalmente accedió a hacerlo. Vive en una estancia de 13 acres que tiene tres islas y muchos caballos. Monta y camina por el monte todos los días. No para nunca. No es alguien que actúe como una persona de su edad. Estaba haciendo ejercicios con pesas esta mañana”, contó Cameron, en la conferencia de prensa de la que Novak se excusó de participar haciendo gala de la rebeldía que marcó siempre su vida y su carrera.