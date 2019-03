Fiesta multicolor en la alfombra rosa de los Teen Choice Awards

Los mejores looks de la noche en que la saga Crepúsculo volvió a triunfar

24 de julio de 2012

La deslumbrante alfombra rosa de los Teen Choice Awards, evento que se llevó a cabo el domingo en Los Angeles, estuvo llena de jóvenes estrellas de la moda que no tuvieron miedo de romper las reglas con estilos coloridos.

La maestra de ceremonias, Demi Lovato, por ejemplo, llegó con una cola de caballo alta y un revelador minivestido amarillo y plata con lentejuelas, acompañado de largas plumas.

"Me gustó porque estoy con un ánimo muy, muy alegre y quería sorprender a la gente'', dijo muy sonriente la cantante. "Además, la conductora debe llevar puesto algo especial. ¡Son los Teen Choice Awards!'', comentó emocionada. La fiesta de las celebrities teen contó con una temática especial en su ambientación: parecía una fiesta del surf en alguna playa caribeña.

Zoë Saldaña optó por un conjunto de camiseta corta y falda abombada de Jonathan Saunders, y Zooey Deschanel por un alegre vestido de coctel azul cobalto de Monique Lhuillier. En tanto, las menores de las hermanas Kardashian, Kendal y Kylie Jenner, lucieron vestidos oscuros, para "verse diferente".

Crepúsculo siempre gana

La saga Crepúsculo arrasó con los premios que cada año se otorgan a los mejores artistas según la audiencia adolescente. La serie de películas basada en el best seller de Stephenie Meyer se lleva los mejores premios cada año desde el 2008. En total, alzó 21 estatuillas con forma de tabla de surf, cifra que incluye los dos reconocimientos que ganó este año por la penúltima entrega de la serie, Crepúsculo la saga: Amanecer - parte 1 .

Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner subieron juntos a recibir los premios, incluido el Ultimate Choice Award, el equivalente al premio a la trayectoria artística en el espectáculo impulsado por los votos de los adolescentes.

Stewart recibió el premio a la mejor actriz de una película de romance por Amanecer - Parte 1 y a mejor actriz en una película de verano por Blancanieves y el cazador.

Otros ganadores multipremiados fueron Los juegos del hambre, la actriz Emma Stone, el programa de televisión Pretty Little Liars , el grupo británico One Direction, el programa The Vampire Diaries y los cantantes Justin Bieber y Taylor Swift, quien sumó su trofeo número, el mayor número obtenido por una artista femenina.