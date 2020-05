Luego de la polémica, Rita, la cachorra comprada en un criadero, volvió a la casa de Susana Giménez Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2020 • 00:59

Es sabido el amor de Susana Giménez para con los perros. Sin embargo, este mes la conductora se vio envuelta en una polémica y fue el blanco de otros famosos que defienden los derechos de los animales. El motivo fue Rita, una perra cachorra vizsla que la conductora compró y luego devolvió al criadero para que la educasen , porque mordía mucho. Este martes, finalmente, la cachorra volvió a su casa y la diva acudió a las redes para dar la noticia.

"¡Volvió Rita! Y ya está corriendo por el jardín", escribió la diva de los teléfonos en su cuenta de Instagram, junto a una foto de la perra en la casa de Barrio Parque. De esta manera, Susana confirmaba que sus dichos era ciertos: no la había devuelto, sino que había pedido que se la entregaran cuando estuviera "más educada".

La historia de amor, abandono y segundas oportunidades comenzó el 9 de abril. "Llegó Rita. ¡Que felicidad! Hacía días que la esperaba. Me la mandaron con un tapadito de leopardo de regalo. Vamos a pasar juntas lo que queda de cuarentena jugando, dándole de comer, enseñándole todo hasta que podamos viajar a ver a sus hermanos que están esperándonos en la Mary. Estoy muerta de amor por ella", anunciaba por aquel entonces la conductora, en un texto con el que acompañó un clip del momento en el que la cachorra llegaba a su casa .

Pero el entusiasmo duraría poco. Un par de días después, en diálogo con Santiago Del Moro, en el programa Juntos podemos lograrlo , Giménez anunció que Rita ya no vivía junto a ella y contó cuál fue la razón que la llevó a devolverla al criadero al que la había comprado: la mordía. Fue entonces que comenzaron a lloverle las críticas.

En Hay que ver , Anita Martínez -conocida defensora de los derechos de los animales- indicó que "habiendo tantos perros que necesitan un hogar", no es la mejor opción comprar uno en un criadero. Además, recordó que muchos de los perros que son utilizados para reproducir sufren maltratos y en muchos casos son abandonados cuando ya no pueden cumplir aquella función.

Algo similar opinó Leo Montero. "Es una antigüedad comprar perros, no compren perros... No devuelvan perros comprados, como señoras mayores. No hagan eso, no se hace eso", aconsejó en su ciclo Mejor de noche . "Los perros no son un buzo que si no te gusta los devolvés. Primero, no se compra porque no les interesa a los perros. Y si adoptan un perrito, bánquenla. ¿Qué quieren? ¿Qué no rompa? ¿Que no mee? ¿Que no cague? ¿Que no ladre? Vos de chiquito, ¿no measte y no cagaste? Bueno, los perritos igual. Encima, lo hacen más rápido que nosotros. Los perritos no se regalan y no se devuelven. Vos no devolvés a un tío ni a un hijo. Otro ser vivo se tiene que acostumbrar a vos y tiene que tener su lugar", cuestionó el conductor.

Pero las palabras que más le dolieron a la diva fueron las de Nicole Neumann. La modelo, en su rol de panelista de Nosotros a la mañana, expresó: "Yo no soy juez de nadie para decir qué está bien y qué está mal. Sé que ella ama a los animales pero, para mí, cuando adoptás a un animal es como un hijo. Un hijo que adoptaste o uno biológico, es ese mismo amor. Si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés? Perdón, pero con los animales es un poco lo mismo". Esa declaración enfureció a Giménez, que no dudó en tratar de "estúpida" a Neumann.

"Otra estúpida. No somos amigas pero sabe que soy fanática de los perros, como ella. Sé que alguien le dice que salga a matarme y lo hace porque no sabe nada de televisión", aseguró la diva en Intrusos . Y también le puso el pecho a las críticas por haber acudido a un criadero. "¿Y dónde quieren que la compre en una farmacia? Que se meta en su vida con sus perros, si a ella le gusta tener 200 perros vagabundos que los tenga", disparó.