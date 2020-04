La dura réplica de Susana Giménez a Nicole Neumann: "Es una estúpida"

Susana Giménez apuntó contra Nicole Neumann, que la había criticado por devolver a una perrita que había comprado Fuente: Archivo

"Cuando escuché que dijeron que yo había devuelto un perro, me re calenté. Me enojé muchísimo porque estoy harta de las críticas. Cómo hay gente tan estúpida que puede creer que yo pueda devolver un perro ", se exaltó Susana Giménez , en Intrusos , al ser consultada por la polémica que la tuvo como protagonista la semana pasada .

"Ya lo expliqué: a Rita le estaban saliendo los dientitos de abajo, y me mordía. Hace una semana que se fue y todavía no me curé. Llamé a la señora del criadero para que la tuviera hasta fines de mayo, que se termina la cuarentena y podemos viajar a Punta del Este. Porque para eso la compré. Me contó la señora que Rita está contentísima con la mamá y los hermanitos. Tiene su carácter, y a la hora de estar en casa, ya manejaba todo. No tengo por qué escuchar que digan cualquier cosa. Estoy harta de las críticas, no tengo por qué soportarlas. Todos saben que me gustan más los perros que muchas personas. De verdad, me dolió mucho, porque son mi vida. Y a este lo compré porque se me murió uno y lloré 24 horas seguidas", señaló la diva, notablemente molesta.

Luego, cuando le preguntaron por las críticas que le hizo Nicole Neumann , Susana no se anduvo con vueltas: "Otra estúpida. No somos amigas pero sabe que soy fanática de los perros, como ella. Sé que alguien le dice que salga a matarme y lo hace porque no sabe nada de televisión. En 33 años que hago televisión siempre pido que averigüen bien porque no me gusta hablar de la gente 'al cuete'. Nunca abandonaría a un perro". Luego aseguró que nunca entrevistó a Nicole en su programa -"Estuvo en mi programa e hizo un sketch y participó de un segmento de juegos"- y, cuando Jorge Rial le preguntó si Facundo Moyano (amigo de Susana y ex pareja de Nicole) le había hablado de ella, respondió: "¿Quién, Facu? No...".

Susana también fue criticada por comprar en criaderos en lugar de adoptar perros de la calle. "Tengo esa raza (vizsla) de perros porque me encantan. También adopté a un perro vagabundo y dos gatos. Pero puedo tener el perro que se me dé la gana. Además, por mi barrio no hay perros en la calle. No sé a quién le puede molestar que yo compre un perro, que se metan en su vida, con sus perros. Si a Nicole le gusta tener cien perros vagabundos, que los tenga. Yo tengo cinco perros, todos en Punta del Este y cuando Rita vuelva conmigo, viajamos a Uruguay. La compré para que se case con Beto, pero no todavía porque él tiene 1 año y ella dos meses. Y después, que venga la cigüeña".

Juana Viale fue otra de las figuras que criticó veladamente el accionar de Susana . Sin embargo, la diva prefirió quitarle peso al asunto: "Juana es como mi hija. Siempre saben todo, porque para mí son familia".

La cuarentena, la política y el amor

La diva habló de todo durante una entrevista televisiva Crédito: Instagram

La conductora también contó que está llevando bien la cuarentena, pero que quiere viajar a Punta del Este. "Por un día no me agarró en La Mary. Vine para ir al dentista y hacer algunos trámites y cuando quise volver, ya no pude. Dijeron que los aviones no salen hasta septiembre. Una locura. Veremos qué pasa. Acá tengo una rutina: a las 7 de la tarde subo al gimnasio y hago bicicleta, cinta. Me duermo muy tarde porque veo muchas películas. No volví a meditar, pero rezo todas las noches y respiro como me enseñaron", explicó. Dijo que volvió a probar cocinar: "Hice otro pollo y me salió riquísimo. Estoy en cuarentena con Deolinda, que vive conmigo. Y mi hija Mecha está en su casa, a una cuadra de la mía. Vino una sola vez a traerme algo de la farmacia. No quiero que venga, no quiero cometer ningún error. Tampoco salía yo. Bueno, una vez fui a la farmacia y me esperaron con el paquete en la puerta, porque tengo cuenta y no tenía que pagar".

Sobre sus planes de regreso a la televisión, la diva se mostró dubitativa: "Ya teníamos algo armado pero no sé qué va a pasar. Por ahí no trabajo este año; es una alternativa. Quizá me quede en Punta del Este con mis perros, plantando flores, leyendo. Me encanta. Y estoy contenta porque me llamaron de Uruguay para decirme que hay un interesado en La Tertulia [su otra propiedad en Laguna Garzón], que está a la venta hace rato".

Siempre informada, Susana opinó sobre el impuesto único a la riqueza, que podrían imponer en nuestro país. "Ya no le creo nada a nadie, porque por única vez no existe. Muchos no blanquearon y los felicito porque no les pasó nada. Acá no hay justicia. Y yo blanqueé y me siento una estúpida. Cumplo con la ley pero si ahora me quieren sacar más por única vez, no sé... No sería justo. Es un país que nos está ahogando a todos con los impuestos. El único país del mundo en el que se paga bienes personales, y anticipos. Eso no existe en el mundo". Y también opinó sobre el presidente Alberto Fernández: "Me gusta como explica, me parece paternal, tierno, tranquilo. Estamos acostumbrados a otro tipo de políticos. Y se están haciendo las cosas bien porque tenemos muchos menos muertos que en otros países. No soy peronista, pero puedo decir eso".

Rial le preguntó si le gustaría volver a tener pareja y Susana fue contundente: "Me escriben hombres pero no tengo tiempo de contestarles. Y algunos no tienen foto ni los conozco. Ya no tengo más ganas de una pareja. Sí de un amigo, un compañero para salir a comer, charlar, viajar. Estaría bueno".

De Tinelli y su decisión de pasar parte de la cuarentena en Esquel , Susana no quiso opinar. "No me meto, cada cual hace lo que quiere. En este momento con Marcelo somos amigos, pero no nos hablamos seguido. Hace unos años estuvimos peleados unos meses, pero nos reconciliamos. No me gusta estar peleada con nadie". Y dijo que Antonio Gasalla la llamó en estos días: "Tenía una idea para el programa, un personaje nuevo".

La diva tuvo palabras de amor para su gran amigo, Ricardo Darín. "Fue él quien me avisó que estaban criticándome por el perro. Es mi hermano. Con Ricardo trascendió todo porque nos amamos, porque es una persona muy humana, tiene humor y eso lo que más admiro en una persona. Y a su mujer Florencia también la amo, porque es fabulosa; cuanto más la conozco, más la quiero". ¿Qué piensa sobre las acusaciones a Darín por maltrato, por parte de Valeria Bertucelli y Erica Rivas? "Las críticas a Ricardo fueron una injusticia. Darín es cualquier cosa menos maltratador. A Erica me hubiera gustado tenerla en mi programa para preguntarle qué había pasado, pero estaba de viaje y cuando vinieron los protagonistas de Casados con hijos , ella no estuvo".

Con ganas de hablar de todos los temas, Susana contó qué piensa sobre la relación entre Luisana Lopilato y Michael Bublé . "Es una locura que crean que él la maltrata. Michael es un amor, un padre maravilloso y está muerto de amor con ella. Una vez nos tocó viajar juntos y pude ver cómo se tratan, cómo trata a sus hijos. Es un sol de persona. Además ella tiene muchísimo carácter y no soportaría un maltrato. Han pasado mucho juntos. Él la mira con un amor... Lo he visto yo", señaló.

Finalmente habló sobre la denuncia que tuvo su nieta Lucía Celasco, al inicio de este año, en Punta del Este . "Se asustó tanto que nunca más en su vida va a hacer algo así. Fue desagradable lo que pasó. Habíamos ido a comer todos el 31 de diciembre y después los jóvenes se fueron a bailar, tomaron unas copas y la verdad no se qué pasó. Mecha llamó a la familia y todo se arregló", explicó.