El conductor se mostró crítico con la actitud de Susana Giménez y, sin nombrarla, repudió que devolviera a la perra que había adoptado.

Días atrás, Susana Giménez se mostró feliz por la llegada de Rita, una nueva cachorra que iba a acompañarla durante la cuarentena por el coronavirus . Sin embargo, días después contó en televisión que debió devolverla porque la mordía y rasguñaba . La actitud de la diva de los teléfonos fue cuestionada por varias figuras del espectáculo como Nicole Neumann , reconocida activista por los derechos de los animales. Ahora, a la lista se sumó Leo Montero que, sin nombrarla, deslizó una dura indirecta para la conductora.

"Es una antigüedad comprar perros, no compren perros...No devuelvan perros comprados, como señoras mayores", comenzó Montero en un segmento de Mejor de noche , el programa que conduce en El nueve . "No hagan eso, no se hace eso", sumó durante el segmento que dedica específicamente a promover la adopción de mascotas.

"Eso no se hace. Los perros no son un buzo que si no te gusta los devolvés. Primero, no se compra porque no les interesa a los perros. Y si adoptan un perrito, bánquenla. ¿Qué quieren? ¿Qué no rompa? ¿Que no me.? ¿Que no cag.? ¿Que no ladre? Vos de chiquito, ¿no mea. y no cag.?", cuestionó el conductor del ciclo. "Bueno, los perritos igual. Encima, lo hacen más rápido que nosotros".

Lejos de dejarlo en un mero comentario, Montero insistió sobre el tema y pidió a los televidentes no tratar a los animales como objetos que se compran y venden. "Los perritos no se regalan y no se devuelven. Vos no devolvés a un tío ni a un hijo. Otro ser vivo se quiere acostumbrar a vos y tiene que tener su lugar", explicó. Hacia el final, llamó a una reflexión sobre el compromiso que debe asumir alguien que quiere tener un animal en su casa: "Por eso, tienen que ser responsables. Y por eso siempre hacemos eco en esto como un contrato de responsabilidad. No regalen ni devuevan perros ni gatos, por el amor de Dios".