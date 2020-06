La actriz criticó a la sexóloga en sus redes sociales y se mostró en desacuerdo con cómo vivir la sexualidad en tiempos de cuarentena Crédito: Instagram

Flavia Palmiero le hizo una crítica sin filtro a la sexóloga Alessandra Rampolla a través de sus historias de Instagram. La actriz grabó un fragmento de una entrevista que le hicieron a la especialista puertoriqueña y se mostró indignada por sus consejos. " ¿Ella trabaja de esto? ", cuestionó.

En el breve clip que compartió Palmiero se escucha que la sexóloga hace hincapié en la importancia del disfrute de las relaciones sexuales en tiempos de cuarentena por la pandemia de coronavirus. Fiel a su estilo, la experta dio varios consejos para quienes están transitando los días de aislamiento en pareja, y también para los que están solteros.

"¿Ella se dedica a esto? Avisénle que en cuarentena el sexo bajó mucho. Ella dice todo lo contrario. ¡ Qué pena que no se actualice !", escribió en Instagram Stories la actriz. Después redobló la apuesta en su siguiente historia: "Justamente lo que se dice es que por muchas razones la gente está asexuada en la cuarentena".

"No entiendo como ella puede decir lo contrario. En fin", sentenció Palmiero. Por el momento Rampolla no recogió el guante en sus redes sociales y no respondió al cuestionamiento de la actriz. Sin embargo, a principio de mes la sexóloga hizo un "vivo" en su cuenta de Instagram y una de las preguntas más repetidas fue justamente cómo afrontar la intimidad en tiempos de aislamiento.

Flavia Palmiero apuntó contra Alessandra Rampolla y la criticó en las redes por afirmar que "el sexo aumentó durante la cuarententa" Crédito: Instagram Stories

"Todo lo me están comentando que les sucede es absolutamente normal. Verdaderamente es un momento muy especial donde tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué nos hace sentir mejor en este presente", reflexionó Rampolla. "Es importante tener en claro qué es lo que más disfrutamos según las circunstancias", agregó.

"Si autosatisfacerte es lo que te ayuda en estos tiempos, eso está muy bien; si son las aplicaciones donde conoces virtualmente personas; eso también está excelente, y si estás pasando por un momento donde no te encuentras y no sabes muy bien qué hacer, también es sano que respetes ese sentimiento hasta que quieras volver a explorar tu sexualidad"; expresó la experta en su directo.