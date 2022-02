Flavio Azzaro, emocionado sobre su boda en San Valentín: “Fue un día único e irrepetible”

Muchos creían que era un soltero empedernido, de esos que le huyen a los compromisos. Pero no, Flavio Azzaro simplemente estaba soltero porque todavía no se había cruzado con el amor de su vida.

La conoció hace poco más de tres años y resultó estar más cerca de lo que imaginaba: era una vecina del edificio. A los cuatro meses le propuso casamiento pero pasaron casi tres años porque se fueron a un largo viaje por Asia, Europa y Estados Unidos y después no pudieron concretar la boda por la pandemia. Sin embargo, el día llegó y eligieron uno muy significativo, el Día de los Enamorados. Ayer, Flavio y Sol Nobile dieron el sí en el Rosedal, rodeados de familia y amigos. Él, emocionado, no paró de llorar. “Fue un día muy importante porque pienso casarme una sola vez en la vida y espero que mi mujer no decida lo contrario”, le confió el periodista a LA NACION.

Flavio Azzaro y su pareja, recién casados

-¡Qué romántico casarse el día de San Valentín!

-Fue bastante casual lo del 14 de febrero. Antes que el civil reservamos el salón y, como fue todo tan rápido, ya había muchas fechas ocupadas, así que nos decidimos por el lugar que nos gustó y quedaba solamente el 5 de marzo, lo cual nos limitó mucho el tema del civil. En enero nos fuimos de vacaciones a Jujuy y cuando quisimos reservar el civil, nos dieron dos opciones, 14 y 15 de febrero. Y dijimos, ‘casémonos el 14 que es el Día de los Enamorados’. Y así fue.

-¿Por qué en el Rosedal?

-Porque queríamos que fuera al aire libre, no tuvimos que pedir permiso ni nada: se puede casar cualquiera ahí. Y es hermoso.

-¿Cómo se conocieron?

-Nos conocimos en el edificio porque éramos vecinos. Nunca la había visto, ese día bajé a la pileta con un amigo a tomar mate y ella estaba con una amiga francesa, porque Sol es traductora y profesora de francés. Empezamos a hablar, pegamos onda, a los dos días fuimos a tomar algo, después a una fiesta, y desde entonces no nos separamos más. Fue en noviembre del 2018 y oficializamos el 1º de enero del 2019.

-¿Hablaron enseguida de casamiento?

-A los cuatro meses le propuse casamiento y después, entre que nos fuimos de viaje un año y la pandemia, todo se fue atrasando. Y cuando volvimos dijimos “a fin de año nos casamos”. Se estiró un poquito y nos casamos ahora.

-¿Te emocionaste?

-Mucho, porque obviamente estoy muy feliz. Me la pasé llorando durante la ceremonia. Cuando empecé a caminar con Sol de la mano hacia donde estaba la jueza, me emocioné y desde ahí casi que no pude parar de llorar. Pero bueno, lo viví como lo que es, un día único e irrepetible en mi vida; me voy a casar una sola vez creo y espero que mi mujer no decida lo contrario (ríe).

-¿Habrá luna de miel?

-No sabemos todavía pero nos vamos a ir después de la fiesta.

Éste año, Azzaro continuará conduciendo el noticiero de la mañana de Crónica TV, a primera de Flavio Azzaro, y tiene proyectos para seguir en América y con su canal de Youtube.