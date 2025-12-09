El lapidario posteo de la esposa de Leandro Paredes contra quienes lo criticaron: “Así es tu cerebro”
Flavo Azzaro apuntó contra el rendimiento del futbolista tras la eliminación de Boca contra Racing, y recibió la reprimenda por parte de la modelo
Aún continúan los coletazos de la eliminación de Boca contra Racing por los playoff de la liga argentina. Desde la crítica a Claudio Úbeda, DT del Xeneize, por sacar a Exequiel Zeballos a la reacción de Leandro Paredes, los medios de comunicación se encargaron de hacer una cobertura completa del acontecimiento.
Sin embargo, en las últimas horas, el descargo del periodista Flavio Azzaro hacia Paredes, en el programa No podemos perder (AZZ), llegó a oídos de Camila Galante, esposa del mediocampista, quien salió con los tapones de punta a defender a su esposo vía Instagram.
“Mucha tapa de Gente, mucha fachita, mucho enojo, mucho ‘cómo me vas a tocar’. Terminaste el partido a 70 metros del arco”, expresó Azzaro, post partido ante Racing.
Luego, siguió con munición pesada contra el jugador de la selección argentina: “No soy malo. No me gustan los cancheros que no ganaron nada. Paredes no ganó nada en Boca. Primero que no jugó el Mundial de Clubes. Mientras Boca jugaba contra el Bayern Múnich, él jugaba con Paren La Mano. Todo bien, Paredes, estuvo bien en volver a Boca. Paredes le cambió la onda a Boca. Ahora, yendo a lo fino de verdad: los partidos importantes jugó todos mal... y cómo vas a ser tapa de la revista Gente”.
El descargo de Camila Galante
Horas después de la crítica despiadada de Azzaro hacia el futbolista de Boca, su esposa, Camila Galante, vía redes sociales, subió una historia temporal donde incluyó varias tapas de diarios de festejos de la selección argentina, donde Paredes fue protagonista de cada uno de los torneos.
“Y sí, es verdad que con la cara que tiene es para tapa de revista. ¡Entiendo que con la cara que tenés vos no lo puedas entender! Pero estas tapas son las que mejor le quedan, cosa que vos no llegaste ni vas a llegar nunca, ridículo", lanzó Galante, sin filtro.
Y, completó: ¿Qué pasa? ¿No tenés visualizaciones en tu programa que andas buscando fama a costa de otro? Ejercitá tu cerebro para ser mejor persona y no meterte con gente que ni te registra“.
Tras publicarse este mensaje, el mismo se viralizó rápidamente en las redes sociales y estableció un cruce directo entre la modelo y el periodista.
Días atrás, Paredes y Galante asistieron al evento de Los Personajes del Año que organizó la revista Gente en el Faena Art Center de Puerto Madero. Desde su llegada a Boca, el futbolista causó un revuelo inusitado en el plano local del deporte, lo que llevó a la prestigiosa revista a invitarlo para ser parte de esta ceremonia que se da todos los años.
“Felices. Disfrutando de todo: del país, del club, de nuestra familia, amigos. Era hora de volver, teníamos ganas“, había expresado Paredes en diálogo con Ángel de Brito, conductor de LAM (América), sobre cómo fue la decisión de armar las valijas y abandonar el continente europeo, un lugar que lo cobijó durante un largo periodo de su carrera.
