Goycochea revivió un viejo conflicto con Ruggeri y Coppola se enojó: negocio fallido y una presunta deuda millonaria

A la vieja novela que revivieron esta semana Sergio Goycochea y Oscar Ruggeri se sumó esta tarde otra figura del mundo del deporte: Guillermo Coppola .

El exrepresentante de Diego Maradona se puso del lado del exdefensor de la Selección argentina y si bien no quiso entrar en detalles sobre el motivo de la disputa, confirmó que se trató de un viejo negocio que salió mal, que perdieron mucha plata y que más allá de la deuda lo que le molestó -y por lo que salió a hablar en esta oportunidad- fue la actitud del exarquero al hablar de su compañero de selección.

Una antigua pelea en el corazón de la selección argentina de los ‘90

La vieja rencilla, muy conocida dentro del mundo del deporte, volvió a salir a la luz a partir de una entrevista a Goycochea en El Show del Regreso, por Radio Ensamble, donde el histórico arquero expresó que prefiere no cruzarse con su excompañero de Italia 90. “¿Te sentarías a comer con Oscar Ruggeri?”, le consultó el conductor del ciclo, Ulises Jaitt. Goycochea respondió con un tono de fastidio: “No, no tengo ganas. Esta semana no tengo ganas, la semana que viene tampoco”. Y agregó: “Puede ser que nunca tenga ganas”.

Ayer, en el habitual pase entre F12 y F90, por el canal deportivo ESPN, el Cabezón le respondió a Goycochea sin mencionarlo. En medio de chistes sobre cuestiones internas, Ruggeri aprovechó el aire para mandar su mensaje: “Ah, ¿me dejás solo? Tranquilo. Yo soy siempre el difícil. En este país es todo al revés”, dijo. “Vos prestás plata y sos difícil cuando la reclamás. Cuando reclamás sos el difícil”, remató.

Sergio Goycochea: "Es totalmente mentira lo que cuenta Ruggeri"

Ante las risas de sus compañeros, Ruggeri les dijo que era un tema serio y que se trataba de mucha cantidad de dinero. “Ustedes no tienen idea”, dijo y arremetió: “Ustedes no la sacaron y la pusieron. No era un vuelto, eh”. Prendido al tema, Leo Paradizo le repreguntó al “Cabezón”: “¿Era ‘rúcula’?”, en relación a la divisa norteamericana. El ex San Lorenzo contestó siguiendo la metáfora propuesta por su colega: “Era rúcula sembrada acá desde el norte del país al sur del país. Era la granja completa. Y los de cabeza grande”, dijo en relación a los billetes.

Fue el mismo Goycochea quien reveló tiempo atrás que Ruggeri se involucró en un negocio con su suegro pero que las cosas no salieron como esperaban. Así, mientras el exdefensor piensa que ese dinero le debe ser repuesto, el exarquero asegura que la deuda fue saldada con la casa que se puso como garantía. “Él le hizo un préstamo a mi suegro con la hipoteca de una propiedad de por medio. Y punto. Le fue mal con el negocio a mi suegro y como le fue mal no le pudo pagar. Se quedaron con la propiedad, ¿a dónde está el engaño?”, se preguntó hace cinco años en el programa Jaque y Mate.

La réplica de Coppola: “Yo no cobré un peso”

Molesto por el tono que usó Goycochea para referirse a Ruggeri, Guillermo Coppola decidió romper el silencio y dar su versión sobre este conflicto que volvió a salir a flote esta semana. El exrepresentante explicó que decidió hablar porque no le gustó la actitud “sobradora” del exarquero. Primero habló solapadamente en el programa de radio No está todo dicho, en La Cien. Luego, le dio una nota a Florencia de la V y al panel de Intrusos en el Espectáculo, por América TV.

Guillermo Coppola afirmó ser uno de los protagonistas del fallido negocio Instagram: @guillermocoppola

“Si hablo de este tema es porque conozco la historia, porque soy uno de los protagonistas”, aseguró . “Hubo un préstamo que nunca se devolvió, es verdad, como dice Oscar. Hubo intentos, hubo juicio, y las cosas pueden salir mal, porque un negocio puede salir mal”, analizó, y luego explicó que eso no fue lo que más le molestó, sino la actitud de Goycochea, que no respondió ante lo sucedido. “Y hoy, muchos años después, escucho ´no me sentaría… es difícil… no tengo hambre´”.

“Me sorprendió totalmente porque nosotros no hablamos nunca del tema”, explicó sobre los dichos de Goycochea sobre Ruggeri. En ese momento, Marcela Tauro contó que cuando se sentó esta mañana en la radio, Coppola aseguró: “Hay 800 mil razones por las que no voy a hablar. Estoy enojado”. Asintiendo con la cabeza, Coppola repitió que lo que más le molestó es que el exarquero volvió a hablar del tema sin que nadie haya dicho nada.

Finalmente, y ante la consulta de Virginia Gallardo, quien explicó que el exarquero aseguró que la deuda fue cancelada con una propiedad que se había puesto en garantía, Coppola aseguró: “Yo no cobré un peso”. Luego de desmentir la información de la panelista, explicó que no quería entrar en detalles y que fueron a la justicia pero que “no hubo posibilidad”. “Ya fue, ya está perdido”, concluyó en referencia al monto invertido. Según completó la información Maite Peñoñori, el tercer jugador implicado en el negocio fallido sería Nery Pumpido.