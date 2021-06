Floppy Tesouro, sobre su nuevo romance con Ezequiel Pereira: “Fue amor a primera vista”

Recientemente llegada de los Estados Unidos, Floppy Tesouro confirmó su romance con Ezequiel Pereira, un empresario gastronómico argentino muy exitoso. Tras contar cómo se conocieron, la modelo aseguró que están súper enamorados y que están dispuestos a vivir este amor a distancia.

“Estuve por Miami, Disney y New York y ahora ya estoy acá, en Buenos Aires”, comentó Tesouro hoy en Los ángeles de la mañana. Si bien todavía se encuentra en el lujoso departamento que compartió con su exmarido Rodrigo Fernández Prieto, mediática advirtió que la semana próxima ya se instala en su nuevo hogar. “Me mudé antes de irme de viaje, pero ahora estoy haciendo acá la cuarentena con mi hija. Igual me faltan llevar algunas cosas. Ya la semana que viene habito casa nueva. Me falta la ropa, las carteras y los zapatos”, indicó entusiasmada.

Tras asegurar que viajó al exterior para vacunarse, la modelo contó cómo conoció a su nuevo novio, que desde hace unos meses está radicado en los Estados Unidos. “Estoy muy contenta con mi presente, muy feliz de haber conocido a Ezequiel en Miami. Él tiene un bar muy conocido (Presidente bar) y yo fui muchas veces, pero no lo conocía. Ahora le pidió mi teléfono a un amigo en común y me empezó a escribir y lo conocí allá”, contó.

“Me invitó a comer y fue un flash; amor a primera vista. Estamos in love total. Fuimos a un lugar súper lindo, hemos disfrutado mucho. Fue todo muy efusivo”, comentó mientras destacó lo que más le gusta de actual pareja: “Ya desde el primer día compartimos todo, es muy compañero. Eso me encanta”.

En cuanto a cómo van a vivir este romance a distancia, Tesouro advirtió: “No es fácil pero ya combinamos que vamos a estar yendo y viniendo para que pase poco tiempo y para poder vernos seguido. La verdad es que estamos muy bien”.

LA NACION