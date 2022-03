Flor de la V celebró al aire su cumpleaños más especial: baile y lágrimas de orgullo por su familia y por el lugar que hoy ocupa en la TV

Con un gran bouquet de globos en la mano y a puro baile, Florencia de la V arrancó hoy el festejo de su cumpleaños en Intrusos en el Espectáculo, por América TV.

Parada frente a la gran pantalla central del estudio y enfundada en un vestido floreado, la conductora habló de su largo recorrido en el medio, de sus logros a través de los años, de su familia y se mostró agradecida por el lugar que hoy ocupa al frente del histórico programa de chimentos de esa señal. “Así se comienza un cumple” , celebró, y agradeció a todos sus compañeros de trabajo por los saludos, al público por los mensajes y a todos los que le hicieron llegar su cariño.

“Yo soy una persona que celebra la vida porque creo que es importantísimo poder hacerlo”, comenzó su ya clásico monólogo del principio del programa. “Primero porque estamos vivas, segundo, siempre hay un motivo para mirar a los ojos a tu viejo, a tu mamá, a tus hijos y decir ´la vida es maravillosa´”, explicó. Más adelante, contó que de chica nunca festejó sus cumpleaños y que por eso ahora le gusta mucho hacer grandes celebraciones.

Después de que en la pantalla se colara la imagen de unos mellizos desconocidos -”¡No son mis hijos esos! ¡Pensé que eran mis hijos!”, exclamó entre risas- comenzaron a aparecer fotos de su familia: su marido Pablo Goycochea y sus hijos, Isabella y Paul. “Odio hacer balances pero pasa mi cumple y los hago”, reflexionó, y agregó que en esta oportunidad, por el lugar en el que está, es imposible no hacerlo porque “América TV me vio nacer”.

Luego de contar que sus hijos la despertaron hoy con una tarjeta cada uno, reveló que se trata de un ritual familiar. “Siempre para los momentos importantes nos escribimos cosas, porque creo que la palabra o lo que uno hace va a quedar para siempre”, contó, y agregó que ahora ellos las leen en voz alta. “Nunca creí en la vida que me iba a pasar algo así. Siempre soñé con que me sucediera pero nunca creí que lo iba a poder cumplir”, destacó con la voz entrecortada, matizada cada tanto por un “perdón que me emocione así”. Asimismo, mientras de fondo se veían fotos de su casamiento y su vida en pareja, contó con orgullo que ya lleva 26 años en pareja.

Además de su vida personal, Florencia habló de su crecimiento profesional y, sobre todo, del rol que tuvo el canal en ese camino: fue allí donde hizo su primera nota, en El Periscopio, con Graciela Alfano, gestada por su amigo Jorge Ibáñez. “Pasó tanto tiempo, tanta agua debajo del puente, y verme en este lugar tan importante que me dan…”, reflexionó sobre su actual rol de conductora.

“Entrar por esta puerta todos los días, no saben lo que significa para mí. Es muy fuerte. Hoy ser la conductora es un honor y un privilegio. Me encanta que hoy cualquier persona que esté en su casa desde toda la Argentina mirando sepa que los sueños son posibles”, dijo con emoción. Luego de recordar que de chica amaba la televisión, y que de tanto soñarlo un día empezó a ser parte. “Soñá en grande porque es lo que yo hice”, dijo mirando a cámara.

Flor de la V junto a su marido Pablo Goycochea y sus mellizos Paul e Isabella

Mientras de fondo sonaba “I Am What I Am”, de Gloria Gaynor, Florencia se mostró orgullosa de su presente y saludó a su amigo Eduardo, quien viajó desde Chaco para celebrar con ella y quien le hacía gestos de amor detrás de cámara. “Él es muy importante para mi porque apareció en un momento de mi vida en el que no tenía nada”, resaltó y habló de la importancia de los amigos para las personas trans que son expulsadas de sus casas familiares y quedan en la calle. “Él me invitó a vivir a su casa y a partir de ahí formamos familia”, repasó, y destacó que estuvo con ella durante los momentos más importantes de su vida.

Luego de mostrar su look de cumpleaños -un vestido corto de un solo hombro con flores en tonos rosas y hojas verdes, un cinto rosa que compró cuando nacieron sus hijos y unos tacones verdes eternos- Florencia se sentó en la mesa y recibió el cariño de sus compañeros.