Flor Jazmín Peña, una de las bailarinas más diestras del " Súper Bailando", asumió públicamente su bisexualidad en la pista del certamen. Semanas atrás, reveló que siente atracción tanto por hombres como por mujeres, y ahora cuenta cómo recibió su familia su confesión.

Invitada a Los ángeles de la mañana, la artista contó que, para ella, hablar de su bisexualdiad fue liberador. "Fue muy sanador, más allá de que yo estoy súper abierta a enamorarme de un hombre, salí del clóset en el 'Bailando'. De hecho había parte de mi familia que no sabía y fue tremendo. Fue algo que me costó muchísimo, pero se dio naturalmente", relató.

La concursante no imaginaba que sería por televisión que parte de su familiares se enterarían de su elección sexual, pero afirma que esto no la detuvo sino más bien la animó a naturalizar su situación.

Semanas atrás, cuando Flor reveló que también le gustan las mujeres en el programa de Marcelo Tinelli, incluso Leticia Siciliani manifestó su interés por ella y ella no cerró la puerta a tener algo con la actriz.

"Me encantó lo que dijo, ¡aguante! Salgamos a tomar una birra", dijo en ese momento. En una entrevista con la revista Pronto, la compañera de Nicolás Occhiato en el "Súper Bailando" dijo que una vez se enamoró de una mujer. "No me gusta ponerle una etiqueta porque soy una persona libre, pero si me lo preguntás, te digo que soy bisexual porque me he enamorado de hombres como de una mujer", sostuvo. "Estoy abierta al amor".

Consultada por su situación sentimental, Flor Jazmín dijo que se encuentra "solterísima" y que está "muy conectada con el laburo".