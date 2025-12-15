La muerte de Rob Reiner: así hablaba su hijo Nick, principal sospechoso del crimen, sobre su adicción a las drogas

Hollywood recibió un duro impacto durante la tarde del domingo: Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner fueron encontrados muertos en su casa de Los Ángeles, con aparentes heridas de arma blanca y, según informaron medios norteamericanos, su hijo Nick figura como principal sospechoso del doble crimen. Si bien la policía local no confirmó la versión y la investigación aún está en curso, las palabras que el joven de 32 años compartió en 2016 sobre su adicción toman hoy otra relevancia.

“Estuve sin hogar en Maine. Estaba sin hogar en Nueva Jersey. Estuve sin hogar en Texas”, contó en una entrevista que le concedió a la revista People hace casi diez años. En esa charla, Nick reveló que fue a rehabilitación por primera vez a los 15 años y que aquel tiempo fue muy duro para él. “Pasé noches en la calle. Pasé semanas en la calle. No fue nada divertido”, recordó.

Nick Reiner, el hijo de Rob Reiner y Michele Singer Reiner, es el principal sospechoso de su asesinato Captura

Según repasó PageSix, Nick se quedó sin hogar y entró y salió de refugios luego de negarse a volver a rehabilitación por su adicción a las drogas.“Si quería hacerlo a mi manera y no ir a los programas que sugerían, entonces tenía que estar sin hogar”. Si bien no la pasó bien, esa experiencia le sirvió para coescribir una película semi-autobiográfica llamada Being Charlie. Allí habló de sus 17 visitas a rehabilitación y aseguró que ser vagabundo fue una experiencia valiosa.

“Eso me hizo ser quien soy ahora, tener que lidiar con esas cosas”, confió. “Conocí a gente increíble allí, tan fuera de mi elemento. Llevo mucho tiempo en casa, y me he ido acostumbrando de nuevo a Los Ángeles y a estar con mi familia. Pero hubo muchos años oscuros allí”, recordó, y aseguró que “podría haber muerto” el tiempo que vivió en la calle a los 19 años cuando dejó la rehabilitación. “Todo es cuestión de suerte”, dijo. “Tirás los dados y esperás lograrlo”.

La palabra de Rob Reiner

Rob Reiner junto a su esposa, Michele Singer Reiner, en la premiere de Spinal Tap II: The End Continues, la última película del director Instagram

Nick no fue el único que expuso de manera pública su enfermedad. El director de cine también hizo referencia a la adicción de su hijo. “Fue muy, muy duro atravesarlo la primera vez, con estos altibajos dolorosos y difíciles”, expresó ese mismo año, y compartió una dura conclusión: la rehabilitación “funciona para algunas personas, pero no puede funcionar para todos”.

“Cuando Nick nos decía que no le funcionaba, no lo escuchábamos”, sumó, y expuso el sentimiento que lo invadió tanto a él como a su esposa. “Estábamos desesperados y, como la gente tenía diplomas en la pared, les escuchábamos cuando deberíamos haber estado escuchando a nuestro hijo”, agregó, en una especie de mea culpa.

Una noticia trágica

Reiner y Michele Singer Reiner murieron en su residencia del barrio de Brentwood el domingo y fue la familia del célebre director de Cuando Harry conoció a Sally la encargada de confirmar la noticia a través de un comunicado enviado a Los Angeles Times. El portavoz de la familia expresó su pesar por el fallecimiento de Rob y Michele, y pidió “privacidad en este momento de profunda conmoción”.

Se confirmó la muerte de Rob Reiner el domingo 14 de diciembre de 2025 X @CAgovernor

Según confirmó el mismo medio, las autoridades indicaron que la vivienda, ubicada en el 200 de Chadbourne Avenue, no presentaba signos de ingreso forzado. Además, los cuerpos del matrimonio —él de 78 años, y ella de 68— mostraban lesiones compatibles con apuñalamiento, según confirmaron fuentes policiales citadas por el mismo medio.

El hecho se conoció tras un llamado de emergencia que alertó al Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Al ingresar al domicilio, los agentes encontraron a la pareja sin vida y dieron aviso a la policía, que activó el protocolo correspondiente. Detectives especializados trabajan desde entonces en la escena para recolectar pruebas y avanzar en la investigación. En las últimas horas, se supo que el hijo del matrimonio se encuentra detenido desde el domingo por la noche, y que fue ingresado en la cárcel Parker Center durante la mañana del lunes.

Quién era Rob Reiner

En la primera etapa de su carrera, Rob Reiner se destacó como actor en programas de televisión

Reiner fue un director, productor y actor con una trayectoria de más de cinco décadas en la industria del entretenimiento estadounidense, durante las que participó en algunas de las películas más reconocidas de Hollywood desde la década de 1980.

Nacido en 1947 en el Bronx, en Nueva York, Reiner creció en un entorno ligado al espectáculo. Fue hijo del comediante Carl Reiner y de la actriz y cantante Estelle Lebost.

En el plano personal, Reiner estuvo casado entre 1971 y 1981 con la actriz y directora Penny Marshall, protagonista de la serie Laverne & Shirley. A fines de la década de 1980 conoció a la fotógrafa Michele Singer durante el rodaje de una de sus películas más conocidas, Cuando Harry conoció a Sally. La pareja se casó en 1989, el mismo año en que se estrenó la película, y tuvo tres hijos.

Una recordada escena de Cuando Harry conoció a Sally

Su carrera como realizador comenzó en 1984 con This Is Spinal Tap, un falso documental que marcó su debut detrás de cámara y dio inicio a una filmografía sostenida a lo largo de los años.

Antes de consolidarse como director, Reiner alcanzó notoriedad pública como actor en televisión. Entre 1971 y 1979 interpretó a Michael “Meathead” Stivic en la comedia All in the Family, creada por Norman Lear, donde compartió elenco con Carroll O’Connor, quien encarnó a Archie Bunker. Ese papel lo convirtió en una figura ampliamente conocida en Estados Unidos y funcionó como punto de partida para su posterior desarrollo como cineasta.