Florence Pugh reveló las razones detrás de su osado corte de pelo y cambio de look

escuchar

Fue en medio de la MET Gala que Florence Pugh sorprendió con un radical cambio de look. Sin embargo, lo que creíamos que se trataba de una apuesta transgresora para la excéntrica alfombra roja perduró en el tiempo, confirmando que la actriz quiere dar un mensaje a través de su nuevo corte de pelo. Su cabeza rapada fue cambiando de color según el evento semanal y paseó airosa por todas los preestrenos mundiales por los que desfiló Oppenheimer, el film que la tiene entre su elenco y que cuenta la vida del científico que ayudó a desarrollar la bomba atómica.

Florence Pugh deslumbró con su cabeza rapada y un accesorio de plumas en la MET Gala de este año, inspirada en la trayectoria de Karl Lagerfeld JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras las repercusiones que generó su nuevo look, la intérprete explicó los motivos por los cuales decidió hacerlo y disparó contra Hollywood . “Elegí a propósito lucir así. Quería eliminar la vanidad de la imagen”, dijo Pugh, de 27 años, en una nueva entrevista con Radio Times. Tras asegurar que quería tomar el control de su imagen , la actriz expresó: “Hollywood es muy glamoroso y es difícil para la audiencia ver más allá de eso”.

“Nunca he necesitado ser glamorosa o tener la cara llena de maquillaje y lucho por mantenerlo así. Ayuda a la audiencia”, agregó quien confesó que de esta manera “lo único que la gente puede mirar es tu cara en carne viva”.

Florence Pugh tiñó su melena de rosa para asistir a la rueda de prensa de la película Oppenheimer en Londres Vianney Le Caer - Invision

Para no aburrirse, Florence ha decidido teñir su minimelena con diferentes colores, tonos que cambian según la ocasión y que muchas veces hacen juego con su look. Mientras que para la MET Gala, la actriz de No te preocupes, cariño lució morocha, para la Semana de la Moda en París apostó por el rosa. Tonalidad que mantuvo para asistir a la rueda de prensa y sesión de fotos de Oppenheimer en Londres. Sólo por unas horas, ya que para el preestreno en el Odeon Luxe en Leicester Square sus mechas viraron al naranja para estar a tono con su vestido y el póster de la película.

En la película dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy, Robert Downey Jr. Emily Blunt y Matt Damon, Pugh interpreta a Jean Tatlock, la mujer que tuvo una aventura con el científico J. Robert Oppenheimer. Según algunos críticos que ya la vieron, la actriz protagoniza escenas de alto voltaje con su pareja en la ficción. “Trabajar con Christopher Nolan en Oppenheimer fue posiblemente una de las experiencias más emocionantes de una manera diferente. Su dedicación al oficio de hacer cine y al cine antiguo es simplemente mágico de ver”, expresó la actriz en una reciente entrevista con la BBC Radio.

Una actriz de armas tomar

No es la primera vez que Pugh apunta contra la industria hollywoodense. La actriz, que se ha convertido en una gran promesa de la industria cinematográfica, habló en más de una oportunidad sobre esos requisitos y cánones de belleza que se tienen que cumplir si se quiere ser parte.

Luego de brillar en The Falling, la intérprete recordó que estuvo a punto de convertirse en protagonista de una serie que jamás vio la luz. Fue en esta producción que se atrevieron a decirle que debía perder peso. “Todas las cosas que estaban tratando de cambiar sobre mí, ya fuera mi peso, mi apariencia, la forma de mi cara, la forma de mis cejas, eso no era lo que quería hacer, o la industria en la que quería trabajar. Pensé que el negocio del cine sería como The Falling, pero en realidad, así era como se veía la parte superior del juego, y sentí que había cometido un gran error”, expresó la joven en una entrevista con The Telegraph.

Ese pedido hizo que Pugh se aleje de los sets viendo a Hollywood como una tierra enemiga. Sin embargo, poco tiempo después una audición para Lady Macbeth hizo que la joven se vuelva a enamorar del cine. “El tipo de cine que era un espacio donde podías ser obstinado y ruidoso, y me he quedado con eso. Creo que es demasiado fácil para las personas en esta industria empujarte a la izquierda o a la derecha. Y tuve la suerte de descubrir cuando tenía 19 años qué tipo de artista quería ser”, aseguró.

LA NACION