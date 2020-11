Florencia Bertotti contó la razón por la que su hijo, Romeo, no ve Floricienta Crédito: Instagram

Desde que volvió a la pantalla de Telefe hace algunas semanas, Floricienta se consagró como un éxito indiscutido de la televisión por segunda vez en la historia. Niños y adultos disfrutan todas las tardes del fenómeno creado por Cris Morena hace 16 años, algo que Florencia Bertotti, su protagonista, aún no puede creer.

"Es increíble la repercusión de Floricienta después de tantos años. A todos nos sorprende que tenga esa vigencia y recepción con un mundo tan distinto", dijo la actriz durante una charla con Marcela Coronel en Mientras tanto, por Mucha Radio 89.5.

"Hay algo de Floricienta que nos tranquiliza, además de tener los condimentos de la historia tradicional", reflexionó sobre el fenómeno. "Antes de enterarme del regreso del programa la gente me escribía y me contaban que lo miraban por YouTube", aseguró.

Una vez más, Bertotti contó que le encantaría volver a ponerse en la piel del famoso personaje para deleitar a los niños, y no tan niños, que aman la novela. "Ella está muy presente en la gente y me encantaría hacer algo presencial. Al público le gustaría, se volverían a unir generaciones en un lindo encuentro. Ojalá se pueda concretar más adelante".

Por último, la actriz reconoció que a pesar de que son muchos los chicos que están descubriendo esta historia, hay un pequeño muy especial que no terminó de engancharse, su hijo Romeo. "Mi hijo no ve Floricienta", confesó. "El primer capítulo lo vimos y le re gustó. Vimos el segundo capítulo y después él tenía clases por Zoom... No nos enganchamos y yo tampoco estoy a esa hora para poder sentarnos y ver tele. Pero le gustó y cada tanto ve algún video de un recital o un tik-tok del programa".

Hace unas semanas, Flor había contado que le encantaría volver a los escenarios para realizar un recital inspirado en la telenovela. "Puede llegar a darse la posibilidad de cerrar todo esto con un moño 15 años después. Sería re lindo hacer un festejo, un Vélez", sostuvo en el programa Por si las moscas, de La Once Diez.

"El año pasado me llamó Cris [Morena] porque se cumplían 15 años de Floricienta con la idea de planificar un encuentro con la gente. Yo le dije que no porque tenía mucho miedo a romper eso que había quedado tan divino", relató la actriz en ese momento, sin embargo todo cambió cuando la tira volvió a salir al aire. "A veces tocar alguna cosa cuando la tenés puesta en un espacio... Me daba miedo romperla, destruirla. Yo le decía 'ya estoy grande, tengo que hacer un chiste de que me duele la ciática, que los rulos no se me arman', y quedó como en el aire. Pero desde que lo repusieron, con este éxito que está siendo, hay una cosa dando vueltas. La gente lo volvió a aceptar. Un encuentro sería algo muy agradecido por todas las partes. No hay nada concreto. Hay que buscarle la vuelta para que sea una bomba".

