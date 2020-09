La actriz no descarta llevar Floricienta a los escenarios para seguir reviviendo la historia junto a los fanáticos Crédito: Patricio Pidal/AFV

La repetición de Floricienta en Telefe fue un éxito total. La tira, emitida en 2004 por primera vez, ahora podría volver en forma de espectáculo, según expresó su protagonista, Florencia Bertotti. "Puede llegar a darse la posibilidad de cerrar todo esto con un moño 15 años después. Sería re lindo hacer un festejo, un Vélez", sostuvo la actriz en el programa Por si las moscas, de La Once Diez.

"El año pasado me llamó Cris [Morena] porque se cumplían 15 años de Floricienta con la idea de planificar un encuentro con la gente. Yo le dije que no porque tenía mucho miedo a romper eso que había quedado tan divino", relató la actriz, que se mostró sorprendida por el suceso que generó la repetición de la ficción. "A veces tocar alguna cosa cuando la tenés puesta en un espacio, me daba miedo romperla, destruirla. Yo le decía 'ya estoy grande, tengo que hacer un chiste de que me duele la ciática, que los rulos no se me arman', y quedó como en el aire", añadió.

Sin embargo, las repercusiones del regreso de Floricienta a la pantalla chica la hicieron evaluar la posibilidad de revivir el personaje. "Desde que lo repusieron, con este éxito que está siendo, hay una cosa dando vueltas. La gente lo volvió a aceptar. Un encuentro sería algo muy agradecido por todas las partes. No hay nada concreto. Hay que buscarle la vuelta para que sea una bomba".

Bertotti se mostró muy sorprendida por la nostalgia que surgió entre los seguidores de la tira infanto-juvenil. "Para mí era un recuerdo espectacular, como intocable, una perla de mi vida, y que vuelva a estar así de vigente me sorprende. Nunca me lo imaginé. Es muy lindo porque es como una excitación", señaló. "Hay mucha gente que era chica y ahora son adolescentes, o que eran adolescentes y ahora son padres, y lo comparten con sus hijos. Es surrealista. Es re lindo y lo disfruto".

La actriz, que ahora es mamá, contó cómo vivió que su hijo descubriera el éxito que había sido Floricienta. "Él nunca tuvo mucha noción de la popularidad en relación a mí. Sabe que soy actriz, sabe que esporádicamente hago algunos trabajos, pero no me tenía asociada al boom que fue Floricienta", detalló. "Yo nunca le había contado, no era un tema, y ahora me mira como diciendo 'yo nunca me enteré que vos habías hecho esto'. No lo podía entender y lo re disfruta. Está chocho".