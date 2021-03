Florencia Peña recordó una recomendación que le hizo Isabel “La Coca” Sarli

“Cuando [Isabel] la ‘Coca’ Sarli se enteró de que iba a operarme las lolas, me llamó y me pidió que no me sacara: ‘son tus tesoros’, me dijo”. Florencia Peña contó la anécdota en Flor de equipo, el ciclo que conduce todas las mañana en Telefe. “Trató de convencerme, pobre. ‘No te las operes, son dos tesoros y te van a dar muchas satisfacciones’, repetía”.

Sin embargo, Peña no le hizo caso. Recordemos que la actriz se hizo famosa como “La pechocha” mientras hacía la exitosa comedia Son de Diez. Por ese entonces tomó la decisión de operarse para sacarse algunos centímetros. “Me sacaron casi 700 gramos de cada una”, confesó alguna vez. Y también reveló que el llamado de Sarli terminó de convencerla, “porque si no me iba a pasar todo alrededor de las lolas”.

“Nunca me arrepentí”, apuntó la actriz y conductora, quien hizo la salvedad de que “fue una decisión difícil”. “Quería operarme porque no daba más del dolor en la columna, por el peso. En ese momento no estaba todo tan mediatizado y pude operarme sin que se enteraran. Se enteraron después”, dijo, entre risas.

LA NACION