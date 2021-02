Florencia Peña, tras aplicarse la vacuna china: “No es por ser famosa que pude ser voluntaria”

Hoy era el día asignado para que Florencia Peña y su pareja, Ramiro Ponce de León, se aplicaran la vacuna china, que está todavía en fase tres. Ambos se anotaron como voluntarios en esta campaña y recién en un año sabrán si le dieron la vacuna o un placebo.

La actriz llegó unos minutos tarde a su programa Flor de equipo, que conduce en Telefe, y el notero la esperaba en la puerta. Flor llegó sonriente, y bromeó: “No bajo, aprovecho y me tomo licencia”. Después de sanitizarse, le tomaron la temperatura: 35.9. “Cada vez menos tengo, porque mi temperatura habitual es 36.2”, aclaró. Luego entró al estudio donde sus compañeros Nancy Pazos, Noe Antonelli y Paulo Kablan la esperaban ansiosos.

Con ganas de dar detalles, Flor dijo: “Me siento bien, me duele un poquito el brazo. Es una experiencia re linda. Les cuento que esta primera etapa del voluntariado ya se cerró, pero se van a abrir otras. Y aclaro que no es por ser famosa que pude ser voluntaria, sino que está abierto a cualquier ciudadano, en esta campaña de Fundación Huésped y Fundación Proteger”.

Luego, Peña dio detalles de cómo fueron los preparativos antes de la aplicación: “Cuando llegué me sacaron sangre, me hicieron un test de embarazo y de HIV y te explican qué te van a hacer. Estuvimos varias horas”.

“Cuando sos voluntario también te estás arriesgando. Dormí medio raro pensando en eso. Está buena la experiencia más allá de saber si me dieron la vacuna o el placebo. Este estudio termina en un año y recién ahí te lo cuentan. De todas maneras, en algunas semanas me puedo hacer un estudio de anticuerpos, que corre por cuenta de cada uno, y no tenés que informarlo”, finalizó.

