Tras la polémica, Florencia Peña aclaró que se dará junto a su esposo la vacuna china

A diferencia de Moria Casán e Hilda Lizarazu, cada una con sus propias razones, Florencia Peña (46) esgrimió desde un principio la voluntad de participar de la campaña de vacunación de famosos con la vacuna Sputnik V. Desde su programa Flor de Equipo (Telefe) la conductora aclaró que ante las contadas dosis reservadas para personal esencial y grupos de riesgo, ella y su marido Ramiro Ponce se aplicarán la dosis china, como parte de un ensayo que realiza la Fundación Huésped.

“Quiero hacer una pequeña aclaración, ayer salió una información sobre mi vacunación. Yo siempre dije que apostaba por la vacuna rusa, aun en el momento en el que no se sabía mucho. Yo me ofrecía como voluntaria con esa vacuna que finalmente resultó ser una de las mejores del mundo. Entiendo que es para personas esenciales o que deben ser vacunadas con rapidez y todavía son pocas”, sostuvo Peña en el arranque de su programa Flor de Equipo, de este miércoles. Sus palabras llegaron antes que partiese un nuevo avión de Aerolíneas Argentinas a Moscú para buscar 400.000 de la Sputnik V.

Peña añadió que gracias a su compañero de programa Paulo Kablan se enteró de que en la Fundación Huésped estaban pidiendo voluntarios para una investigación sobre la segunda vacuna desarrollada en China. Y en este sentido, ella y Ponce de León se anotaron para ser parte. “El viernes vamos a vacunarnos, no sabemos si nos vamos a dar la vacuna porque puede ser placebo”, añadió.

Tras recordar que había contraído Covid, Kablan buscó rectificar una información difundida y, sin nombrarlo, aludió a Rodrigo Lussich. “Yo me ofrecí a ser voluntario pero no puedo porque ya tuve Covid. Flor me dijo que ella quería ser voluntaria y colaborar en una investigación. Y salió una noticia que no tenía nada que ver”, sostuvo.

Las palabras de Kablan llegan a raíz de que, en Intrusos (América), Lussich encabeza el segmento Escandalones. Allí el periodista había difundido la información de que Peña y Ponce de León posponían su luna de miel para vacunarse.

“Una famosa pareja tenía previsto una escapada romántica para este fin de semana largo. Pero la reserva en ese lugar soñado donde iban a estar se canceló porque el jueves tienen la intención de vacunarse contra el coronavirus. Ellos temían que esto tenga algún efecto adverso y estar en el hotel de la zona de Cardales, por eso prefirieron guardarse”, afirmó Lussich.

Difundida la información, Peña recurrió a su cuenta de Twitter para desmentir la información que Lussich había dado en la pantalla de América.

“Quiero aclarar, debido a una información errada que anda circulando, que tanto mi compañero Ramiro como yo, estamos de VOLUNTARIOS para darnos la vacuna CHINA. Sabremos en un mes si nos dieron la vacuna o un placebo. Cualquier otra versión es absolutamente falsa. Siempre dije que confiaba en la vacuna rusa, pero no pertenezco a ningún grupo de riesgo para poder acceder a ella. Por eso decidimos ser voluntarios de la vacuna CHINA, con la misma expectativa e incertidumbre como cualquier ciudadano. Lo aclaro para evitar especulaciones”, explicó Peña a través de dos tuits.

Acto seguido, Lussich también recurrió a Twitter para dar su versión de los hechos. Para respaldar lo que había dicho, el periodista de Intrusos publicó un fragmento del programa en donde dio la información. “Aquí, el video donde conté lo de la vacunación de Flor Peña y su pareja; donde queda clara la data que ella aclara y dice ser ‘errada’ cuando no lo es. En su tuit, ella da detalles de la misma, lo cual está buenísimo para despejar especulaciones. Pero la data es real. ¡Gracias!”, escribió junto al video.

A poco de publicado el video por Lussich, Peña le recriminó que no le consultara personalmente a ella y le pidió que verificara la información antes de darla: “Tenés mi número, Rodri. Si me preguntabas te contaba para evitar especulaciones. Y además la información que te pasaron era confidencial. De hecho, desde la gerencia del hotel se comunicaron para pedir disculpas. Son temas sensibles, está bueno dar data precisa. Beso”, recriminó la actriz.

Sin dar por terminado el tema, Lussich le respondió a Peña y responsabilizó al personal del establecimiento donde ambos se hospedarían: “Si el hotel filtró data confidencial arreglalo con ellos. Lo que conté no era errado. Tenías una reserva que cancelaste para vacunarte. No tiene nada de malo. Aclaré y está en el video que no me constaba de qué vacuna se trataba. No me corras. Beso”, concluyó.

