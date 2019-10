Florencia Peña: "Sufrí muchísimo en la etapa de 'la Pechocha'"

La actriz habló sobre las situaciones poco felices que vivió durante su paso por Son de Diez y contó detalles de la investigación por la difusión de su video íntimo

26 de octubre de 2019 • 17:27

Desde su lugar de jurado en el "Súper Bailando", Florencia Peña suele dar mensajes que tienen que ver con el respeto hacia las mujeres y a la libertad como compromiso inalterable. Sin embargo, en una entrevista radial contó que no siempre se sintió cómoda con su cuerpo y que, sin haberse dado cuenta en el momento, pasó por situaciones que hoy no serían pasadas por alto. Además, dio detalles sobre los resultados de la investigación sobre la publicación del video íntimo que hace unos años fue difundido sin su consentimiento.

"Creo que las mujeres debemos tener una relación de mucha libertad con nuestro cuerpo. Siento que mi cuerpo es parte de lo que soy, pero no lo único que soy. Sufrí mucho la etapa de `La Pechocha´, teníamos muy naturalizadas ciertas cosas que hoy serían impensadas", explicó en diálogo con Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Al respecto, precisó: "Tenía compañeros que, desde un lugar lúdico, me tocaban. Yo los frenaba, pero no lo entendíamos como una falta de respeto. Yo pensaba que era algo que tenía que pasarme por mis tetas grandes, como si me lo mereciera y a los 19 años me terminé achicando el busto".

Consultada respecto de su sensación al momento de conocerse la filtración de imágenes íntimas, contó: "No sabía como tomármelo, quise imprimirle humor en el momento que me estaba pasando y no lo pude lograr porque todavía no era momento. Ahora sí puedo vivirlo con más humor, lo que no quiere decir que no quiera que paguen las personas que me hicieron sufrir".

Y agregó: "Hasta el día de hoy no logramos detectar quién me hackeó. Tuve mucha ayuda de la Justicia y no se pudo. Es un delito lo que me pasó a mí, y a Luciano Castro también. No somos nosotros los culpables".

Este lunes, en Intrusos, la actriz había expresado al respecto: "En mi caso, que me hackearon, tengo cinco juicios esperando y estoy esperando una sentencia ejemplificadora".

Sobre el esperado y postergado regreso de Casados con Hijos, pero en versión teatral, explicó: "Todavía no firmé pero hay una intención muy fuerte de que se haga, yo creo que es un fenómeno ese programa y no me pasó con ninguno. Se sigue repitiendo y llevarlo al Gran Rex me hace sentir como los Rolling Stones".