Sin filtro, Florencia Peña habló de política, de la realidad argentina y también recordó las situaciones de acoso que sufrió en los comienzos de su carrera Crédito: Captura de pantalla

21 de octubre de 2019 • 17:21

Este mediodía, Florencia Peña pasó por el piso de Intrusos y habló de todo: su destape en las redes sociales, las fotos hot de Luciano Castro, reflexionó acerca de cómo las críticas por su pensamiento político afectaron su carrera, y aseguró que sufrió el acoso en carne propia cuando iniciaba su carrera.

"Siempre fui así, pasa que ahora con las redes todo se viraliza más rápido", respondió la actriz cuando Jorge Rial le preguntó sobre las imágenes subidas de tono que suele compartir en Instagram. Y frente a la pregunta de cómo reaccionan sus hijos al ver sus fotos hot, comentó: "Siempre hice lo que quise. Mi hijos se ríen. Juan me gasta y Toto sabe lo que soy. Tenemos una relación fluida y abierta, entienden que ésta es la mamá que tienen. Ellos me ven como una mujer empoderada en casa".

Enseguida, hizo referencia a las fotos que circularon de Luciano Castro hace unas semanas y, tras haber vivido una situación similar hace 7 años atrás, opinó: "Nadie puede tomar un material tuyo privado y exponerlo, eso es un delito. Nosotros, que somos las victimas, pasamos a ser los victimarios porque se juzga por qué lo grabamos. En mi caso, que me hackearon, tengo 5 juicios esperando y estoy esperando una sentencia ejemplificadora", lanzó Peña quién demandó a dos buscadores y a varios diarios que publicaron su foto sin pixelar en aquel tiempo.

"A mí me explotó la cabeza en ese momento, pensé que se me terminaba la carrera. No sabía cómo actuar: si reírme y ponerle humor a la situación o si enojarme; es una búsqueda en la que uno trata de ver dónde pararse para bancarla. Siempre he salido adelante y tengo mucha fortaleza pero en ese momento me sentí un poco sola y hostigada", confesó Peña.

Luego, se metió en política y, si bien aseguró que le encanta hablar y opinar al respecto, decidió no hacerlo más porque la pasó muy mal en su momento. "No siento que Argentina esté preparada para que podamos expresarnos libremente y que se respete esa diferencia. Me preocupa cuando hay operaciones, cuando tengo que salir a defenderme de cosas que son mentira e instalan como verdad", indicó.

"Yo le pongo el cuerpo y la cabeza a una idea de país. Ese rumbo tiene nombres y apellidos, y algunos son complejos. Hay gente que no defendería", aseguró al ser consultada sobre los casos de corrupción durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

Mientras que nunca sufrió un escrache en la vía pública, Peña advirtió que sí se sintió discriminada en su lugar de trabajo, por la vehemencia con la que defiende sus convicciones políticas. "A mí me costó mucho recuperar mi lugar. Algunos productores me han dicho: 'vos perdiste tu lugar por hacer lo que hiciste'. Muchos me dieron por terminada. Tuve que trabajar muy duro para recuperar mi lugar en el medio", reveló.

Frente a las elecciones del próximo domingo, Peña se mostró muy sensibilizada frente a la realidad del país. "Vengo de familia radical pero soy peronista. Estoy más de acuerdo con esas maneras que con estas [en referencia al gobierno de Mauricio Macri]. Esperemos que haya un cambio de rumbo. Hay gente que la está pasando realmente mal. No puede ser que haya gente que tiene tanto y otros que no tengan ni para comer. Cuesta pensar en el colectivo, pero creo que es lo que tenemos que tener como norte, esté quien esté en el poder", reflexionó entre lágrimas.

En su extensa entrevista, la jurado del "Súper Bailando" también se refirió a las situaciones de violencia de género y opinó sobre el Colectivo de Actrices Argentinas. "Es un colectivo de muchas mujeres, que piensan distinto, que se creó por el tema del aborto. Después, se empezó a ampliar y a recoger el guante con respecto a otros temas. Yo no participo activamente de las asambleas, pero tiene que quedar en claro que no somos el Estado para resolver las causas", reflexionó.

Sin intenciones de escapar del tema, aclaró que en su caso hubo un quiebre cuando ella defendió a Ricardo Darín en la polémica con Valeria Bertuccelli. "Yo soy de las que creen que el acoso se genera cuando el hombre está en una situación de poder. Creo que en el caso de Darín y Bertuccelli no se llevaron bien, se carajearon laburando porque no se llevaban bien pero no fue acoso", lanzó Peña, quién aseguró que en la época de Son de Diez sufrió acoso por parte de algunos compañeros.

"Pasaban cosas que vivía como naturales y no lo eran. De hecho, tenía un mote por mis pechos desde el programa: 'La pechocha'. Eso era terrible. Esas son las pequeñas batallas que estamos ganando por suerte", indicó. Y sin querer ahondar en detalles, lanzó: "Todos los que deben estar con el c... en la mano en este momento. Yo viví muchas cosas en el medio. No tengo ganas de contarlo, si yo llego a dar un nombre siento que se va a desvirtuar todo".

Por último, la actriz de Cabaret aseguró que sigue con la obra hasta fin de año y que luego se viene Casados con hijos al teatro. "Ya estamos llegando a la recta final. Yo todavía no firmé pero hay un acuerdo de palabra. Vamos a estar todos", señaló. Y frente a las versiones que aseguran que odia a Moni Argento, aclaró: "Me peleo mucho con Moni porque lucho como actriz por hacer otras cosas. Pero ser parte de la única comedia que lleva años repitiéndose en la tele y se ganó el corazón de la gente, no puedo no estar feliz. Volver después de 15 años es una perla en mi profesión que no me puedo perder".