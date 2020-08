Florinda Meza, tras el levantamiento de Chespirito: "Me sentí lastimada"

Florinda Meza, muy triste, porque no está más en la pantalla Chespirito

Luego de las controversias ante la salida del aire de los programas de Roberto Gómez Bolaños, su esposa, Florinda Meza, decidió hablar. Aclarar dudas. Sentar su posición ante la intempestiva salida de los episodios del programa icónico de la televisión familiar. Luego de ser consultada al respecto, la actriz envió a LA NACION su postura ante la polémica decisión que afecta, también, a los hijos que Gómez Bolaños tuvo en un matrimonio anterior.

Meza habló a través de un video en el que reflexionó y fijó su posición. El material comienza con las portadas de algunos medios internacionales dando cuenta del levantamiento de los programas de Chespirito y con la característica melodía que identifica a los exitosos episodios que siempre contaron con muy buena audiencia en cada mercado en el que fueron exhibidos.

"Gracias por el interés que han mostrado en este tema y atendiendo a las solicitudes de ustedes y a las del público, por supuesto, quisiera mostrar mis opiniones", comienza diciendo Meza enmarcada por fotos de su marido. Inmediatamente, hace referencia a la pandemia del coronavirus y a los "individuos pocos iluminados, ególatras" que gobiernan el mundo. "Nos hemos olvidado del nosotros para anteponer el yo", reflexiona y agrega: "Nos volvimos expertos en la tecnología, pero retrocedimos como seres humanos". "Nos olvidamos de hablar, se manda un WhatsApp. Nos olvidamos de escribir, se pone un dedito o una carita. ¿Cómo es posible que hayamos matado nuestra tolerancia, nuestra indulgencia, nuestra empatía, que es innato en el ser humano? Nuestra caridad, el sentido de piedad. Por lo tanto, matamos nuestra capacidad de amar. Ya ni siquiera podíamos recurrir a Dios, porque también nos habíamos encargado de matar a Dios", dice después.

La introducción de la actriz buscó contextualizar la necesidad de la humanidad por encontrar diversión sana en las pantallas de televisión. "De pronto, en medio del encierro, juntos en familia comenzamos a buscar aquellos programas que nos anclaban, que nos hacían sentir seguros, sentir que el mundo podría cambiar. Buscamos aquellos programas que nos permitían reír sin complicaciones. Esa sencilla dificultad de hacer reír sin dañar a nadie. Y vino una nostalgia, esa nostalgia buena que nos da una luz de esperanza. Sabemos que todos estamos enlazados en un corazón que, a pesar de que todo se había vuelto tan frío, había un pequeño corazón latiendo ahí, el corazón del Chapulín Colorado. Había una vocecita pugnando ahí, la del Chavo del 8", metaforizó.

"Hay cosas, hay objetos, hay personas que se vuelven de culto. Chespirito es un programa que se volvió de culto, porque no solamente es el genio y el talento de Roberto en escribir, en dirigir, en actuar. Hizo actuar con su dirección hasta los que no eran actores. Logró maravillas. Aparte de esa genialidad y ese talento, hubo un momento oportuno y una sabiduría para conjuntar un grupo que hicieron una química perfecta. O casi perfecta. Una buena química. Algo que no puede ser sustituido. Así sucede con Chaplin, La Pantera Rosa y otros tantos productos que son de culto", reconoce la actriz que le dio vida a Doña Florinda.

"Los entiendo, los comprendo. Han sido lastimados. Yo, también, me sentí lastimada, porque no necesito económicamente del programa, pero era una forma de sentir que mi Rober estaba vivo. Roberto y Chespirito. Y todos los del programa. Todos los personajes seguirán estando vivos, mientras ustedes nos recuerden, mientras estén en sus memorias y en sus corazones, seguirán viviendo".

Finalmente, la actriz se refiere a la cuestión esencial: el levantamiento de los programas. "No tuve nada que ver en esta decisión. No se me participó. No se me llamó, pero, de haber sido llamada, les habría pedido que lo retrasaran un poco. No en medio de esta tragedia cuando la gente más necesita de diversión".

Doña Florinda y el Chavo del 8, los queribles personajes que salieron del aire por decisión de Televisa Fuente: Archivo

Sin perder la calma, pero más enfática, Florinda Meza recuerda que "están cayendo en un error que ya cometieron antes. El programa fue levantado del aire en México a dos semanas de cumplir 25 años. Ahora, a días que el programa cumpla 50 años de estar ininterrumpidamente al aire. Eso es un récord para Televisa que no tiene, ni tendrá, ninguna televisora. Ya nunca será posible porque el mundo es diferente. Yo les habría sugerido que esperaran un poco más".

Con discreción, la actriz no hace referencia a una de las razones de fondo por la cual el programa, grabado hasta 1995, dejó de ser emitido en los veinte países en los que, con éxito, estaba en el aire: la disputa entre Televisa y los hijos de Gómez Bolaños. Según trascendió, la poderosa cadena mexicana poseería los derechos de emisión del show y la familia Gómez tendría en su poder los derechos de explotación comercial de los personajes. Si esto fuese así, la disputa legal llevaría bastante tiempo en resolverse.

Nadie podrá matar a Chespirito, mientras esté en nuestros corazones

Roberto Gómez Fernán, hijo de Gómez Bolaños, ante el levantamiento del programa, publicó en su cuenta de Twitter: "Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo y estoy seguro que lo lograremos". El famoso programa, que contenía a personajes como El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y el Dr. Chapatín, comenzó a grabarse en 1970. Desde su estreno, gozó de altos niveles de audiencia en cada uno de los mercados donde se exhibió.

Sobre el final de su relato, Florinda Meza reconoció: "Esto es un paso ya dado. No creo que den marcha atrás. No lo sé". Y remató esperanzada: "Les tengo una noticia: nadie podrá matar a Chespirito, mientras esté en nuestros corazones, mientras siga en nuestros recuerdos, en nuestra memoria, seguirá viviendo. Es más, está en nuestra genética y seguirá por un tiempo. Hasta la próxima, y como diría el Chapulín Colorado: ´Síganme los buenos´".