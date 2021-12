Mientras prepara el musical de La Niñera, Fran Drescher estrena una comedia navideña diversa

A tres décadas de la sitcom que se convirtió en un clásico, Fran Drescher regresa a la televisión en una película ideal para los últimos días de diciembre, centrada en una pareja gay, a la vez que prepara la comedia musical de La Niñera y debuta como presidenta del sindicato de actores de los Estados Unidos. “Soy una mujer apasionada que se involucra en todo lo que hace porque creo que tengo una responsabilidad con la sociedad”, aseguró.

Drescher, que cumplió hace pocos meses 64 años, trabaja desde que es joven, pero encontró en La Niñera, una sitcom escrita por ella y su por entonces esposo Peter Jacobson, el vehículo para dejar una marca en la TV mundial. Venerada por varias generaciones y convertida en el centro de atención de numerosas cuentas de Instagram que rescatan su humor y estilo, el programa se volvió un verdadero clásico que ahora llegará a Broadway.

Fran Drescher y su amado Señor Sheffield, una de las parejas icónicas de la TV mundial

“La Niñera es algo que me enorgullece mucho y de lo que estoy muy agradecida por su éxito continuo y con lo súper leales que han sido los fans durante los años; los años que se siguió transmitiendo y se sigue transmitiendo en todo el mundo. Yo fui quien la creó, produjo y protagonicé. Ahora estamos escribiendo The Nanny: The musical. La idea es que sea una producción primero para Broadway y que después pueda recorrer los escenarios del mundo. Estamos todos muy entusiasmados porque está quedando espectacular. Es una historia hermosa que dará vida a todos los queridos personajes de la serie con grandes números musicales”, dijo en una conferencia de prensa de la que participó LA NACION.

Si bien los detalles de la producción están guardados bajo siete llaves, se sabe que es una coproducción con Peter y Rachel Bloom, responsables de la serie Crazy Ex-Girlfriend, y que en principio nadie de la sitcom estará arriba del escenario: “Mi exmarido dice que le encantaría que yo interprete a Silvia, la madre de Fran, pero yo no quiero. El musical tiene que ser independiente de la serie sino será incluso más difícil para quien interprete a Fran Fine”.

Pero más allá de este gran proyecto para Broadway, la novedad es que Fran Drescher vuelve a la televisión con el film Cita navideña, una película original de Lifetime en la que interpreta Kate, la madre de Aiden y Madelyn, quien vive en Milwaukee, una ciudad del estado de Wisconsin. En las fiestas navideñas Aiden conoce a Hugo, el amigo de su hermana y se enamoran, pero la relación parece tener fecha de vencimiento, ya que el visitante acaba de recibir una propuesta de trabajo en Londres.

“Rodar esta película fue maravilloso. Era mi primer trabajo después del comienzo de la pandemia por el Covid-19 y como se filmó en Canadá tuve que hacer todos los trámites con mi perrito y hacer dos semanas de cuarentena. Elegí la casa de mis queridos amigos Dan Aykroyd y Donna Dixon. Estuvo buenísimo verlos porque ellos habían pasado los primeros meses de la pandemia encerrados en su casa en Canadá sin ver a nadie. Los extrañaba un montón y me gustó verlos”, contó la actriz.

En muchos sentidos, grabar Cita navideña significó volver a empezar para la actriz y productora: “Antes de empezar a filmar nuestro productor quería invitar a todos a cenar y yo estaba muy nerviosa. Le expliqué que hacía meses que no comía afuera, que había dejado mi casa, mi país, que tenía que tomármelo con calma. Me escuchó y yo le hice caso: armamos nuestra propia burbuja y estuvo buenísimo. El elenco es excelente, el director y los productores son todos buenísimos. Y el actor que hace de mi hijo de hecho cumple años el mismo día que yo, así que el 30 de septiembre lo festejamos juntos en Canadá y nos volvimos una pequeña familia”.

De este modo, todo el equipo de la película compartió no solo momentos delante de las cámaras sino también espacios cuando no estaban trabajando, conscientes de la necesidad de mantener las precauciones: “No queríamos abrir la burbuja con mucha gente porque no queríamos que nadie se agarrara el virus y tener que interrumpir la producción, así que fuimos muy cuidadosos y realmente lo pasamos muy bien”.

Participar de un film como Cita navideña, en la que la pareja principal son dos hombres, no es una novedad para la actriz de La Niñera ni en su vida personal ni en su vida profesional: “Yo produje y protagonicé Happily Divorced, una sitcom inspirada en mi relación con mi exesposo Peter Jacobson, que salió del clóset después de divorciarnos. Peter fue el cocreador de La Niñera y escribía los guiones conmigo. Así que cuando nos divorciamos, queríamos celebrar que la gente pudiera vivir una vida genuina, una vida auténtica y reinventar las relaciones donde hay amor, pero a veces las cosas ya no son lo que eran”.

Ben Lewis y Chad Connell, esposos en la vida real, interpretan a la pareja protagónica de la nueva película de Lifetime

“Peter y yo somos mejores amigos. Nos adoramos, pero él es gay y yo no, así que ya no estamos casados y en la serie celebramos esa amistad y esa relación. En esta película, Cita Navideña, hacemos lo mismo. No tiene nada que ver con esa angustia del personaje gay que tiene que salir del clóset o sobre los padres que no aprueban su orientación sexual. No tiene nada que ver con el hecho aislado de que mi hijo sea gay, de ninguna manera. Es un hecho. Yo tengo un hijo gay y tengo un hijo heterosexual, los quiero a los dos y quiero que ambos puedan encontrar el amor y que estén en una relación que los haga felices, que los satisfaga”, explicó sobre la trama.

Así, Cita navideña busca presentar un tipo de familia y de vínculo que ya está consolidado en la sociedad, pero que aún no tiene suficiente representación en los medios: “Es una comedia romántica divina en la que la pareja central es una pareja gay. En la vida real, de hecho, los actores están casados. Vemos que ellos son adorables y toda la película muestra cómo debería ser el mundo y me gusta que esta película lo que hace es mover la aguja hacia adelante en términos de su pasado”.

Y agregó: “Esta vez la historia es sobre una familia feliz. Todos tienen el derecho de vivir una vida feliz y auténtica y mis hijos en esta película nacieron así. Y nosotros eso lo abrazamos con amor y aceptación”.