Francisco Benítez, el ganador de La Voz Argentina, fue papá: nació Ciro

La alegría de Francisco Benítez por ganar La Voz Argentina se duplicó el lunes a la mañana, cuando su novia dio a luz al primer hijo de la pareja. El bebé nació en la ciudad de Córdoba, tan solo horas después de que su papá se consagrara campeón en el reality show de Telefe.

Ciro, como fue bautizado, llegó al mundo diez días antes de lo previsto, y su papá no pudo estar presente durante el parto ya que se encontraba en Buenos Aires por las grabaciones.

“Rocío Ruiz, la novia de Francisco Benítez, fue internada este lunes por la mañana en la Clínica del Salvador, en Córdoba Capital, para dar a luz a su bebé Ciro”, anunciaba a través de Twitter el periodista Juan Pablo Barriento, quien también publicó la primera foto del bebé.

Minutos antes de que esto pasara, Benítez, que tiene 22 años, le contaba a LA NACION lo emocionado que estaba por la inminente llegada del bebé. “Faltar está faltando poco porque tenemos fecha para el 16 (risas), va a ser un varón y se va a llamar Ciro. Por eso mi cabeza ahora está en dos partes. Una parte con mi familia y una parte con La Voz Argentina.”, confesaba en una entrevista exclusiva.

A través de sus redes sociales, Soledad Pastorutti no quiso dejar de felicitar al participante de su equipo. “Llegaron todos los sueños juntos... ¡Bienvenido Ciro! Felicidades a toda la familia”, escribió en una historia de Instagram, en donde también publicó una foto del bebé.

La gran noche de Francisco

El domingo por la noche, Benítez se consagró campeón de la tercera temporada de La Voz Argentina al obtener el 44,3% de los votos del público. El finalista del equipo de Soledad Pastorutti fue elegido por 2 millones de personas. “-Sinceramente no me esperaba nada, yo la consideré ganadora dentro mío a Luz, estaba como muy seguro de que iba a ser a ella, pero después, cuando vi el resultado, no podía creer nada de lo que pasaba, todavía no lo creo, se me vienen tantas cosas a la cabeza”, le confesaba a LA NACION.

Durante la gala, el cordobés, oriundo de Colonia Tirolesa, cantó dos canciones: “Gracias a la vida”, de Violeta Parra y “Aunque me digas que no”, de Soledad, la cual interpretó junto a la cantante de Arequito. “Soy feliz de poder cantar con él, que tiene un vozarrón. Él cantó en mi tono, quiero decirlo”, dijo su coach, orgullosa del participante de su equipo, a quien invitó a cantar junto a ella en el show que dará en el Movistar Arena, en octubre.

Ni bien terminó el programa, Francisco agradeció el apoyo recibido en los últimos meses con unas emotivas palabras. “Se lo quiero dedicar a todos los participantes que estuvieron en el escenario. Todos los que pasamos por acá fuimos ganadores. Se lo dedico también a mi familia que me apoyó siempre”, expresó feliz.

A su lado, Luz no podía dejar de alabarlo. “Sos un talentoso, guachín”, le dijo. “Es una bestia este chabón, síganlo escuchando porque hace bien al alma”, agregó. “Vos también, no quiero que se olviden de Luz porque es una grosa”, reconocía él.

El gran premio

Por haber ganado La Voz Argentina, Francisco se llevará un importante premio económico. El cantante volverá a su hogar con un millón y medio de pesos en su poder, además de un televisor y la posibilidad de grabar un sencillo con Universal Music, dando comienzo de esta manera a su carrera profesional dentro de la industria musical.

