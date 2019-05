Freddy Villarreal cumplió 50 años y anunció su separación

El humorista se encontraba en pareja con la psicóloga Paula Ulla desde 2012 Fuente: Archivo

Los invitados que fueron llegando al salón de Nordelta para festejar los 50 años de Freddy Villarreal se encontraron con una sorpresa: Paula Ulla, la pareja del humorista desde hace siete años, no estaba para recibirlos. "Con Paula nos tomamos un tiempo, estamos en un impasse", les dijo el imitador promediando la noche entre candy bar y barra de tragos.

Así, José María Listorti, Pedro Alfonso, Paula Chaves, Larry de Clay y Toti Ciliberto, entre otros de sus compañeros de ShowMatch, fueron testigos tanto de la alegría del actor como del particular anuncio que hizo durante el festejo. El humorista contó que ya no estaba en pareja con la psicóloga con la que pasaron juntos momentos muy difíciles. Hace un mes, el artista estuvo como invitado en PH Podemos hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff, y allí reveló que estuvo al borde de la muerte. "Lloro por tristeza, cuando veo cosas que me parecen injustas, como la desigualdad. En la Argentina lo veo a cada paso. Y lloro de felicidad y agradecimiento. Recuerdo cosas. Estuve un mes en terapia intensiva. No salió mucho en los medios. Me sacaron un tumor del intestino, pero mientras cabalgaba entre la vida y la muerte no sabía lo que iba a pasar", contó.

La historia de amor entre el humorista y su ahora exesposa nació en 2012. Ella es madre de Micaela y con Freddy formaban una familia ensamblada ya que él es padre de Agustín y de Jazmín, de su relación con Carolina Oltra. "Ahora pienso en lo que quiero hoy, porque no sé si voy a estar mañana o dentro de un rato. Lo único que deseo ya es estar con mis hijos, abrazarlos y hacerlos reír", se propuso.

Hace un tiempo atrás, Freddy se mostraba enamorado y explicó porque no se casaban con su mujer: "La formalidad del casamiento la siento más en el alma que en firmar un papel. Por eso tal vez me encantaría pedirle casamiento a Paula cuando seamos viejitos". Todo indica que vendrán más capítulos en esta historia.