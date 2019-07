Fredy Villarreal: "Pasé un mes en terapia intensiva; estuve a punto de morirme"

Fredy Villarreal: "Sentí la muerte cerca" - Fuente: Telefe 02:47

25 de julio de 2019

"La maestra Rosita preguntó si alguien quería bailar el gato y yo levanté la mano, pero no me eligieron. El día de la actuación faltó uno, volví a levantar la mano cuando preguntaron, la ensayé en cinco minutos y actué", contó Fredy Villarreal en el diván de Cortá por Lozano, rememorando su primera experiencia sobre un escenario. Y siguió: "La bombacha me quedaba grande, se me cayó y se rieron todos. Me gustó hacer el ridículo. Ahí descubrí que quería hacer esto".

"La imitación empezó más adelante. Y descubrí que el humor es tragedia más tiempo", reflexionó. Entonces relató que cuando hace unas semanas, cuando murió el expresidente Fernando de la Rua -una de sus imitaciones más icónicas-, dejó el traje. "Hay que respetar. Con mucho dolor, lo colgué en mi cuarto de máscaras. Me había dado mucha satisfacción", aseguró el actor.

Villarreal también habló de la complicación intestinal grave que sufrió en 2016, cuando pasó varias semanas hospitalizado. "Pasé un mes en terapia intensiva. Era todo blanco, como estar en una casa de electrodomésticos. Estuve a punto de morirme. Sentí el arpa. Zafé", dijo. "Se me complicó con una infección y me dolía todo", relató y contó que quien era su mujer en ese momento, Paula Ulla, lo apoyó mucho. "Ahora estoy soltero. Soy el amor de mi vida. Todos los artistas somos un poco narcisistas", bromeó.

Papá de Agustín (18) y Jazmín (9), el humorista aseguró que es un padre presente. Y se rió al relatar un accidente automovilístico del que salió caminando. "Volqué con una mancha de gasoil en la rotonda de Alpargatas. Fue hace muchos años. Me iba muy bien. Venía con un Mercedes Benz descapotable, pasé un camión de Telefe, le hice luces y derrapé. No me pasó nada, por suerte. Salí caminando. Y después de eso me fui a la cancha a ver a Estudiantes de la Plata", aseguró.