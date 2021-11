Frente a un grave problema de salud, la actriz de Veneno, Isabel Torres, se despide de sus fans: “Nos vemos pronto si Dios quiere y, si no, nos vemos en el cielo”

Hace un año, la actriz Isabel Torres alcanzó una gran popularidad por su trabajo interpretando a la protagonista de Veneno, la biopic que retrata la vida de la celebridad española Cristina Ortiz Rodríguez. La miniserie, que aquí se estrenó por HBO Max, se convirtió en un verdadero suceso en España, y su fama impulsó las carreras (nuevas, o no tan nuevas) de sus protagonistas. Lamentablemente, en medio de ese éxito, Torres compartió una triste noticia vinculada a su salud.

Recientemente, había informado que un cáncer de pulmón, con el que fue diagnosticada hace tres años, hizo metástasis en sus huesos. En un video que publicó en su cuenta de Instagram, la actriz se dirigió a sus fans y compartió la triste noticia: “Este es el último video que voy a hacer por ahora. He estado muy malita y quería decirles un poco cómo estoy. He tenido un poco más de metástasis en los huesos y, por eso, he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga, que es como mi hermana”. Y entonces, lanzó: “Me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si lo supero. Si lo supero, bien; y si no, pues también... ¿Qué vamos a hacer? La vida es así de caprichosa”.

En la publicación, Torres se dedicó principalmente a agradecerle a quienes la acompañaron durante los últimos meses, en los cuales su salud se volvió más delicada: “Quería agradecerle a toda la gente que ha estado ahí, sobre todo a todos ustedes, a todos mis fans que han estado al lado mío y siempre me han estado apoyando; a mi familia, a mis primas, a mi sobrino y a todos los que han estado siempre arropándome. El video es para decirles que los quiero mucho y muchas gracias. No saben lo que me duele. El dolor es lo peor que llevo, pero es lo que hay”.

Con mucha emoción, concluyó: “Quiero darles las gracias a todos por lo que han hecho por mí, y decirles que la vida es tan bonita y hay que vivirla. Todo, la radio, la tele, todo ha sido maravilloso. Si salgo de esta, me volveré a conectar y, si no salgo, ha sido un placer conoceros, estar con ustedes y vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. Cuídense muchísimo y nos vemos pronto si Dios quiere y, si no, nos vemos en el cielo”.

Isabel Torres nació en 1969 en Canarias y, desde hace más de veinticinco años, es una referente y activista del colectivo LGBT en España. Participó de varios programas de televisión en ese país y, en el transcurso de 2020, logró un merecido reconocimiento por su gran trabajo en Veneno: la ficción que retrata la vida de Cristina Ortiz, la artista trans que -bajo el seudónimo que da título a esta serie- se convirtió en una figura ícono española. Torres compuso a “La Veneno” durante su etapa adulta, y su interpretación le significó numerosos premios.