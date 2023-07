¡Fuera de mi piel! Melanie Griffith tapó su tatuaje de Antonio Banderas con el nombre de sus cuatro hijos

escuchar

Primer mandamiento a la hora de tatuarse: “Nunca se tatúe el nombre de su pareja en ninguna parte de su cuerpo”. Es que la realidad es que nunca se sabe cuándo y cómo terminarán las cosas, y convivir con esa marca de por vida puede resultar muy tedioso. Sin embargo, dicen que los mandamientos están para romperse y varias celebrities han desoído esta premisa, algo que tiempo después han pagado muy caro. Tal es el caso de Melanie Griffith, quien en los últimos días ha tomado una drástica decisión para cortar definitivamente con su pasado amoroso: a pesar de que mantiene una excelente relación post divorcio, la actriz decidió tapar el tatuaje que durante años llevó en su piel en alusión a su exmarido, Antonio Banderas, y lo hizo reemplazando la vieja tinta por el nombre de sus cuatro hijos.

Fue en la década del ‘90 (cuando reinaba el amor) que la actriz decidió dibujarse un corazón con la palabra Antonio en su interior en uno de sus brazos. Sin embargo, cuando la pareja puso punto final a su matrimonio en 2014, Griffith tomó cartas en el asunto y comenzó a ver la forma en que podía deshacerse de esa marca de amor en su piel. Ya en junio de ese año, la rubia apareció en el 60º Festival de Cine de Taormina, en Italia, sin el nombre de Banderas, lo cual confirmaba que la decisión era irreversible.

En las últimas horas, Melanie fue descubierta por los paparazzis caminando por las calles de Los Ángeles cuando un detalle en su cuerpo llamó la atención: el famoso corazón que la acompañó durante casi tres décadas ya no estaba. Sin embargo, había otro diseño en su lugar: uno en forma de crucigrama con los nombres de pila de sus cuatro hijos.

Melanie Griffith muestra su nuevo tatuaje con los nombres de sus hijos: Alexander, Stella, Dakota y Jessie escritos de forma creativa Backgrid/The Grosby Group

Así es como Stella (fruto de su amor con el actor español), Alexander (a quien comparte con su exesposo Steven Bauer), Dakota (de su primer matrimonio con Don Johnson) y su hijastro Jesse ocupan gran parte de su brazo derecho. La nueva imagen fue imposible de ocultar, sobre todo en esta época de calor en el hemisferio norte, donde la gente anda liviana de ropa. En el caso de Griffith, su musculosa negra sin mangas (a la que combinó con una falda larga blanca y guantes sin dedos) hizo que todo el mundo se enterara de su nuevo diseño.

Griffith no es la primera famosa que tras separarse decidió borrar un tatuaje alusivo a su ex. Johnny Depp con su famoso “Winona Forever” en su hombro derecho en alusión a su ex Winona Ryder, Angelina Jolie con el diseño dedicado a su primer marido Billy Bob Thornton, o Eva Longoria con las iniciales de su exesposo Tony Parker, el número nueve en su nuca en referencia a la camiseta con la que jugaba el basquetbolista y la fecha de su casamiento, son ejemplo de ello.

Un tatuaje, una hija y dos décadas de amor

Melanie Griffith y Antonio Banderas se conocieron en 1989, pero el flechazo ocurrió recién cuando ambos compartieron el set de Two Much. “Fue muy muy rápido y muy compulsivo, pero al mismo tiempo los dos estábamos en pareja en ese momento”, recordó el actor español en una entrevista concedida a Diane Sawyer. Tras aclarar que hicieron todo lo posible para “ser respetuosos”, el galán aclaró que si bien al principio creyeron que podía ser una atracción pasajera, no fue así: “Simplemente pensamos que este podía ser uno de esos momentos de enamoramiento que tenemos cuando filmamos películas”, lanzó quien al año siguiente estaba pasando por el altar con su compañera de reparto.

Foto del 2000 del actor Antonio Banderas, su mujer la actriz estadounidense Melanie Griffith y su hija Stella María del Carmen, delante de su casa de Marbella EFE

Poco tiempo después de dar el sí, la familia se agrandó con la llegada de Stella, su hija en común. La felicidad, la pasión y el hecho de ser una de las parejas más populares de Hollywood se extendió durante casi 18 años. “Hemos decidido de forma concienzuda y consensuada finalizar nuestro matrimonio de casi veinte años de una manera amorosa y amistosa, honrándonos y respetándonos mutuamente, a nuestra familia y amigos y el hermoso tiempo que hemos pasado juntos”, escribieron en un comunicado conjunto allá por 2014. Un año después, el divorcio era un hecho.

A pesar de haber puesto punto final a su matrimonio, Melanie y Antonio siempre se mostraron muy unidos. Saludos de cumpleaños, eventos familiares y declaraciones públicas amables dan cuenta de esto. En 2016, por ejemplo, Griffith sorprendió a su ex con un tierno posteo en las redes. “Feliz cumpleaños a mi exesposo guapo @antoniobanderasoficial. Siempre te amaré“, escribió junto a una foto de los dos en la alfombra roja.

La foto que demuestra la buena relación de Griffith y Banderas @antoniobanderas

Por su parte, en 2019 la estrella de El Gato con Botas le confesó a People que siempre amará a su ex. “Melanie ya no es mi esposa, pero creo que es mi mejor amiga. La amo y la amaré hasta el día de mi muerte. Ella es mi familia”, dijo mientras hacía referencia a los hijos que tuvo Griffith, con los que también sigue teniendo un gran vínculo. “Mi familia está allí, Dakota, Stella y Alexander”, agregó.

En marzo de este año, Griffith compartió dos fotografías junto a Stella y Banderas almorzando en un restaurante.”Rodeando a nuestra Stella con amor”, posteó la actriz de Secretaria ejecutiva en su cuenta de Instagram, mientras arrobaba a su hija y a su ex.

LA NACION