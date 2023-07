Las primeras imágenes de Jamie Foxx, a tres meses de su abrupta internación: noche de golf y paseo en yate

escuchar

Jamie Foxx está de regreso. Luego de pasar varias semanas hospitalizado en Atlanta y de ser internado en un centro de rehabilitación en Chicago, el actor reapareció públicamente: este fin de semana, fue visto jugando al golf y paseando en yate por el río Chicago. Según testigos, Foxx se encontraba en perfecto estado, lo que indicaría su mejoría e inminente regreso a los sets .

Las imágenes que muestran su recuperación fueron obtenidas por el medio TMZ y fueron captadas el sábado alrededor de las 11 de la noche en Topgolf, un campo de juego ubicado en Naperville, Illinois. Casualmente, este campo de prácticas se encuentra muy cerca del centro de rehabilitación donde Jamie se ha estado recuperando desde fines de abril.

Palo en mano, Foxx demostró que, a pesar de estar fuera de las canchas hace tiempo, no perdió su don para este deporte. “ Se veía muy fuerte, con agarre firme y rango de movimiento. Su swing era mejor que el de las personas con las que competía ”, reveló una fuente mientras advertía que le ganó a todos con los que jugó.

“Caminaba con normalidad, sin arrastrar la pierna. Su movimiento de brazos fue definitivamente muy bueno. Era un Jamie normal”, agregó el testigo, al tiempo que contó que Jamie compartió el momento deportivo con amigos y familiares.

Al día siguiente, el actor fue nuevamente visto a bordo de un yate. Junto a otras dos personas y vestido de negro con gafas estilo aviador, Foxx dio un paseo por el río Chicago, donde no pudo evitar cruzarse con algunos fanáticos que inmediatamente advirtieron su presencia. Muy simpático, el intérprete saludó a todos los que se cruzaban en su camino, inclusive a otros barcos que pasaban a su lado .

Tras jugar algunas partidas de golf el sábado por la noche, Jamie Foxx salió a navegar en un lujoso yate por el río Chicago el domingo por la tarde. De negro y con gafas al tono, el actor se mostró de muy buen humor y totalmente recuperado Backgrid/The Grosby Group

El actor estaba acompañado por algunos familiares y no dudó en compartir en las redes este momento de felicidad Backgrid/The Grosby Group

Alegre y muy simpático, Foxx saludó a todos aquellos que lo reconocían en el río. El momento más divertido fue cuando un barco vecino pasó junto a él y le dio un gran hurra Backgrid/The Grosby Group

“Vida de barco. Celebrando el verano con @brownsugarbbn. ¡Mantente bendecido!”, escribió en su cuenta de Twitter para inmortalizar ese domingo y luego de no estar activo en la red social del pajarito desde marzo pasado.

Boat life 🦊

Celebrating summer with @brownsugarbbn

Stay blessed! — Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) July 10, 2023

Todo parece indicar que los problemas de salud quedaron en el pasado y que Jamie Foxx está listo para volver al ruedo y seguir con el rodaje de Back In Action, film que protagonizará por la pantalla de Netflix junto a Cameron Diaz y Glenn Close. A su vez, se supo que el presentador tiene en mente conducir un nuevo concurso musical llamado We Are family (un formato muy parecido a ¿Quién es la máscara?) junto a su hija Corinne Foxx en 2024.

¿Qué le pasó a Jamie Foxx?

Hasta el momento, se desconocen precisiones acerca de qué le pasó a Jamie Foxx. En el mes de abril, el actor fue repentinamente internado en un hospital de Atlanta; sin embargo, ni él ni su familia informaron el motivo. Si bien se cree que el actor sufrió algún problema neurológico o cerebral, esto nunca fue confirmado .

“Queríamos compartir que mi padre, Jamie Foxx, sufrió ayer una complicación médica. Afortunadamente, debido a una acción rápida y de gran cuidado, ya está en camino a la recuperación. Sabemos lo querido que es y apreciamos sus oraciones. La familia pide privacidad durante este tiempo”, comunicó su hija Corinne Foxx en Instagram sin dar detalles de su estado de salud ni a donde lo habían internado. Según TMZ, la condición del actor era lo suficientemente grave como para que miembros de su familia que no se encontraban en la ciudad viajaran especialmente para verlo. Con el correr de las semanas su traslado a un centro de rehabilitación especializado en problemas cerebrales y cáncer en Chicago preocupó aún más a sus seguidores.

Foxx, en el set de Back In Action, horas antes del episodio que derivó en su hospitalización Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Tres semanas después de su primera internación, el intérprete de films como Colateral: lugar y tiempo equivocado hizo su primera declaración pública a través de sus redes. “¡Agradezco todo el amor! Me siento bendecido”, dijo a través de un escueto mensaje sin dar detalles de lo que le había ocurrido. A su vez, le agradeció al actor y presentador de TV Nick Cannon por reemplazarlo al frente del programa de TV de juegos interactivos Beat Shazam, que Foxx lanzó en 2017 y que ya va por la sexta temporada.

“El hospital es el último lugar en el que Jamie quiere estar (…). Por ahora se concentra en hacer lo que tiene que hacer. Es una persona concentrada y sagaz. Lo que le pasó en términos médicos es lo suficientemente grave como para mantenerlo por ahora internado”, reveló a principios de mayo un allegado a la estrella hollywoodense en diálogo con People. Y si bien advirtió que el actor ya se encontraba fuera de peligro, aclaró que aún faltaba mucho para el alta médica: “Le están recomendando a Jamie que baje el nivel de estrés una vez que deje la internación”, indicó.

Al parecer, y a juzgar por las imágenes que vimos este fin de semana, Foxx ya se encuentra totalmente recuperado y listo para volver a los sets; su lugar favorito en el mundo.

