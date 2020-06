Bajo el lema "Fuerza Juan" muchos usuarios y funcionarios apoyaron a Juan Acosta en las redes Crédito: Captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de junio de 2020 • 12:30

Ayer el actor Juan Acosta estuvo en el centro de la escena mediática por una denuncia que lo posicionaba como uno de los "promotores públicos" de una marcha contra la " infectadura " en plena pandemia de coronavirus . Además de negar rotundamente haber apoyado la realización de una manifestación, recibió el apoyo de muchos usuarios bajo el hashtag " #FuerzaJuan ".

La denuncia fue realizada por un particular ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) a cargo de Horacio Azzolin contra quienes llamaron a movilizarse para protestar por las restricciones impuestas por el Gobierno y la disconformidad por el regreso a una cuarentena estricta.

El juez designado para la investigación es Daniel Rafecas , con la intervención del fiscal Federico Delgado , y al tomar conocimiento de la situación Acosta habló en Radio La Red: "Una cosa es ser promotor de una marcha y otra, apoyar la marcha y retuitear algo que a uno le mandan por las redes; si tengo que ver con la promoción vamos a tener que ir presos todos los que fuimos al Obelisco, al Monumento a la Bandera en Rosario".

A su vez, dijo que tenía "la sensación de que quieren callarlo" , y apeló a la libertad de expresión : "La palabra es un canal de la democracia. Si no se puede utilizar la palabra no se puede utilizar nada. A mi me apuntan desde hace rato porque critico al gobierno".

Además de rechazar la acusación sostuvo que siempre respetó el aislamiento social preventivo y obligatorio, y que la defendió en todo momento. "Soy el número uno en cumplir la cuarentena. "¿Sabés la cantidad de denuncias que tendría que hacer la persona que me denunció? Tienen que denunciar a los que no cumplen la cuarentena en La Matanza desde que empezó".

Los mensajes de apoyo para Juan Acosta en las redes

Tras conocerse la noticia, muchos usuarios le dieron su apoyo al actor a través de Twitter, la red social que más utiliza Acosta a la hora de expresar opiniones. También se solidarizaron con Sandra Pitta , la farmacéutica y biotecnóloga que también denunciaron por haber firmado una carta sobre "la infectadura".

Los diputados de Juntos por el Cambio, Waldo Wolf y Fernando Iglesias , y periodistas, como Baby Etchecopar y Gabriel Levinas fueron los primeros en alzar la voz y defenderlo de las acusaciones en Twitter.

El exsenador Federico Pinedo también le dedicó unas palabras: "Mi total solidaridad y apoyo a @AcostashowJuan y a la libertad de expresión. No hay que ser tolerante con el que piensa como vos sino con el otro".

"Un gran abrazo solidario a Juan Acosta y a Sandra Pitta, y todos los que firmaron el documento sobre la infectadura por la persecución infame que están sufriendo", escribió el diputado Iglesias, y el actor le agradeció su mensaje.

También el doctor Alejandro Sarubbi Benitez le ofreció representarlo legalmente en caso de ser necesario, sin cobrar por sus servicios, y se mostró indignado por la acusación contra Acosta.

Al ver tantos mensajes Acosta escribió: "Muchas gracias, lo de 'Fuerza Juan' es emocionante , y se que cada uno de ustedes tiene una parte importante en todo esto, yo no me voy a callar, eso está claro. Qué viva la República".

Además de los funcionarios políticos y algunos periodistas también hubo una gran cantidad de usuarios anónimos que le dejaron tuits positivos como muestra de su apoyo.

¿En qué cabeza cabe que te metas con este TIPAZO?Te metiste con millones de Argentinos.Juan Acosta: "Ser famoso es fácil, el tema es que después de seis meses te reconozcan y que perdures"Fuerza Juan DESDE #Cordoba pic.twitter.com/wA2Vk2EtSj &- Elen (@Elen22492474) June 30, 2020