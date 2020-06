La denuncia quedó bajo la investigación del juez Daniel Rafecas Crédito: Captura

30 de junio de 2020 • 09:43

El actor Juan Acosta rechazó la denuncia realizada contra los organizadores de una marcha contra la "infectadura" y que lo menciona como uno de los promotores. "Lo único que quieren es callarme", expresó.

"Una cosa es ser promotor de una marcha y otra, apoyar la marcha y retuitear algo que a uno le mandan por las redes. Si tengo que ver con la promoción vamos a tener que ir presos todos los que fuimos al Obelisco, al Monumento a la Bandera en Rosario", se defendió Acosta en radio La Red .

Ayer, LA NACION informó que una denuncia fue realizada por un particular ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) a cargo de Horacio Azzolin contra quienes organizaron una marcha contra la "infectadura" , que en plena cuarentena llamaron a movilizarse para protestar contra las restricciones impuestas por el Gobierno contra la pandemia.

Después de que el titular de esa fiscalía enviara a sorteo la causa ante la Cámara Federal, se conoció que el juez designado para la investigación es Daniel Rafecas, con la intervención del fiscal Federico Delgado.

Sobre la denuncia, Acosta apuntó que la intención de la misma es acallar las voces críticas. "La sensación que uno tiene es que lo que quieren es callarte y eso es lo peor que pueden hacer", dijo y advirtió: "Yo no me voy a callar porque alguien me dice que me va a meter preso".

"La palabra es un canal de la democracia. Si no se puede utilizar la palabra no se puede utilizar nada. A mi me apuntan desde hace rato porque critico al gobierno", argumentó Acosta, quien ganó en el último tiempo un perfil de férreo opositor por criticar reiteradamente al oficialismo en las redes sociales.

El actor rechazó la acusación y sostuvo es un defensor del aislamiento. "Yo cumplo la cuarentena. Soy el número uno en cumplirla y la defiendo acérrimamente", dijo.

En ese punto, Acosta cuestionó al denunciante: "¿Sabés la cantidad de denuncias que tendría que hacer la persona que me denunció? Tienen que denunciar a los que no cumplen la cuarentena en La Matanza desde que empezó" .

En su cuenta de Twitter, el actor expresó que recibió el apoyo de los diputados de Juntos por el Cambio, Waldo Wolf y Fernando Iglesias , y de algunos periodistas, como Baby Etchecopar y Gabriel Levinas.