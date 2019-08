La paciente contó en una entrevista televisiva cuáles son las complicaciones con las que tiene que lidiar luego de su paso por el quirófano

8 de agosto de 2019 • 15:10

Hace cuatro años que Gabriela Trenchi vive un infierno. Según cuenta, en 2015 fue al consultorio de Aníbal Lotocki para colocarse hilos tensores en la cara y su vida cambió para siempre. Estuvo al borde la muerte y, desde entonces, sufre parálisis facial, padece de osteoporosis y está bajo tratamiento psiquiátrico.

"Estoy muy triste y deprimida. No tengo más ganas de vivir. Los dolores no me dan paz. El material que este señor me puso me está obstruyendo las venas y las arterias de las piernas. Sigo teniendo bultos que parecen montañas", contó en el piso de Intrusos.

Su relato continúo con una denuncia muy grave: "Yo sólo fui a ponerme hilos tensores en el rostro. Cuando salí, me encontré rellena como un pollo. Me puso grasa mezclada con una sustancia que está prohibida [en referencia al metacrilato] en las piernas, sin que yo se lo pida", aseguró.

Sin vida social -"no tuve más pareja desde que me operé"- y devastada por los dolores que no le dan tregua, Trenchi detalló: "No puedo dormir, me levanto fastidiosa. A veces duermo con los ojos encintados porque se me puede hacer una keratitis (inflamación de la cornea) si los cierro. Tampoco puedo trabajar. Es un infierno vivir así todos los días".

Acompañada por su abogada Nuria Drendak, aseguró que el juicio aún no tiene fecha y que, por el momento, es lo único que la motiva. "No tengo ganas de seguir viviendo. No tengo incentivos. Mi único objetivo es el juicio. Lotocki hipotecó mi vida".

Luego de esta sorpresiva confesión, agregó: "Lotocki sigue haciendo destrozos. No hay ninguna medida cautelar que le impida seguir atendiendo. Si lo condenan, quiero que junto con la condena de prisión, se lo inhabilite para seguir ejerciendo. A mí me anestesió él y eso es gravísimo".

A su caso se suman las denuncias de varias famosas que también iniciaron acciones legales en contra del cirujano, como Silvina Luna y Pamela Sosa, la exmujer del médico. Virginia Gallardo, en tanto, nunca inició acciones legales ya que "en este país no hay justicia", según declaró en varias oportunidades.