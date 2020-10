La joven actriz reveló un episodio desconocido de su carrera

A pesar de su corta edad, Millie Bobby Brown ya ha experimentado algunos traspiés en su carrera como actriz. La joven de 16 años que saltó a la fama con su rol de Eleven en la serie de Netflix, Stranger Things, por la que fue nominada al Emmy, habló sobre un episodio que casi le hace bajar los brazos y abandonar la actuación.

En diálogo con Jimmy Fallon en su programa The Tonight Show, la actriz reveló que quedó "desanimada" luego de audicionar y ser rechazada para un personaje de la serie de HBO, Game of Thrones."La industria está llena de rechazos. Siento que te dicen muchas veces que no antes de conseguir el sí, y yo audicioné para muchas cosas", expresó.

Sin embargo, el papel de GOT era uno de los que más ansiaba conseguir. "Realmente quería que me dieran ese personaje", contó, sin decir el nombre del mismo. "En ese momento pensé que el proceso de casting era re difícil y casi dejo todo, y la última chance se la di a un programa de Netflix llamado Montauk", añadió la actriz sonriente, dado que estaba hablando del nombre original de la serie de los hermanos Duffer.

"Audicioné [para el rol de Eleven] y dos meses después me llamaron para decirme que querían tener una reunión virtual, y el resto es historia, la serie me dio la esperanza de volver a empezar", concluyó la actriz, quien se hizo eco del tuit que publicó Netfllix el jueves, en el que se anunciaba que la cuarta temporada de Stranger Things retomaba su producción. "Extraño mucho interpretar a Eleven, y extraño a mis compañeros", le manifestó Bobby Brown a Fallon.

Recientemente, la actriz palpitó con emoción el estreno en la plataforma de streaming de Enola Holmes, la película que protagonizó y produjo, y sobre la cual habló con LA NACION.

"Habla del empoderamiento femenino. Transcurre en un período de tiempo mucho más restrictivo, y focalizado en los hombres, pero está basada alrededor de las mujeres, del movimiento sufragista, y alrededor del cambio. En ese momento, el personaje de mi mamá no quería que yo viviera en un mundo que no me quisiera en él. En el 2020 hemos avanzado, aprendemos más y cambiamos, pero en el siglo XIX Enola era considerada una rebelde y yo hubiese sido considerada una rebelde también", le contó la joven a este medio sobre el largometraje que ya está disponible en Netflix.

