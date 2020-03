Stranger Things 4: nuevas imágenes y un estreno demorado hasta el año próximo

El final de la tercera temporada del programa anunció algunos de los cambios que se verán en la próxima

Los chicos están de vuelta. Y los grandes también. El elenco de Stranger Things se reunió el fin de semana pasado en Atlanta para comenzar a leer los guiones de la cuarta temporada de la serie de Netflix. Y, como corresponde a uno de los programas más exitosos de la plataforma, el encuentro fue resumido en un video, con filtro ochentoso incluido, por supuesto. Además, aunque las imágenes no lo expliciten se trata de la primera señal que confirma la sospecha de muchos: los nuevos episodios no se estrenarían hasta el año que viene. Es que el adelanto difundido hoy revela que las grabaciones aun no empezaron y cuando se buscan datos sobre la nueva temporada en la página IMDB (armada a partir de datos oficiales de los productores), el primer episodio ya tiene título, "Chapter One: The Hellfire Club" y año de estreno: 2021. Una información que, por ahora, Netflix no incluyó en sus anuncios.

Se sabe que mantener la intriga sobre lo que sucederá en la nueva temporada es importante como también lo es conservar la llama del interés del público siempre encendida con pequeñas pistas que no cuentan demasiado. O nada en realidad. Porque las imágenes no dan detalles de la trama, más allá de que las nuevas fotos reafirman lo que ya se sabía: que Hopper (David Harbour) está vivo, como se insinúo en el final de la temporada anterior y en un teaser difundido hace un par de semanas en el que se lo veía visiblemente desmejorado y rapado como prisionero del ejercito soviético y custodiado por un oficial interpretado por Tom Wlaschiha, el actor alemán conocido por su papel de Jaqen H'ghar en Game of Thrones. La importancia de su papel y cómo contribuirá al destino de Hopper es una incógnita. Sí está confirmado que la acción ya no transcurrirá en el pueblo de Hawkins donde se conocieron hace ya cuatro años Mike (Finn Wolfhard) y Eleven (Millie Bobby Brown).

Otra revelación es más evidente: los chicos crecieron como se puede ver en las imágenes cuando Sadie Sink abraza a Caleb McLaughlin, su novio Lucas en la ficción y en el reencuentro entre Harbour y Wolfhard, casi tan alto como él.

Hopper (David Harbour), está vivo y muy lejos de Hawkins Crédito: Netflix

Aunque no había muchas dudas al respecto, las fotos del encuentro del elenco también confirman que Winona Ryder, Natalia Dyer, Charlie Heaton y Joe Keery serán de la partida además de Maya Hawke. La novata de la temporada anterior se ganó un lugar en la pandilla protagónica y con los espectadores que rápidamente aceptaron al nuevo cuarteto que su personaje, Robin integró con Steve (Keery), Dustin (Gaten Matarazzo) y Erica (Priah Ferguson), la inteligente hermanita de Lucas. Todavía habrá que esperar unos cuantos meses-¿hasta enero de 2021?-, para saber cómo todos los personajes y los nuevos escenarios se combinan en la nueva etapa de la exitosa serie creada por los hermanos Duffer.