El actor da charlas sobre la lucha contra las drogas, y habla de su experiencia Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de octubre de 2019 • 11:38

Gastón Pauls esta vez no se pone frente a una cámara para interpretar un personaje. Se planta frente a un escenario ante miles de personas para contar su propia lucha contra las adicciones. El actor brinda charlas en distinto lugares del país para concientizar sobre el tema y busca ayudar a quienes aún no se sienten preparados para reconocerse como adictos.

"Tres años recorriendo el país y Latinoamérica. Cerca de 40 encuentros en los que me encontré frente a más de 40.000 personas que, al igual que yo, necesitan hablar, expresarse, compartir", expresa Pauls en su cuenta de Instagram. En el mismo posteo, agrega: "Seguiré haciéndolo. Llevar el mensaje de que otra vida es posible. Ojalá nos encontremos".

Las charlas de Gastón Pauls sobre las adicciones - Fuente: Instagram 00:57

Video

El actor enmarca los videos de sus viajes bajo el lema: "Dicción=Decir. Adicción=NO decir". De esta manera, invita a todos sus oyentes a contar sus experiencias, ofreciéndole apoyo y libertad para expresarse, sin temor a que juzguen sus actos; partiendo de la base de que es una enfermedad que no se puede superar en soledad.

"Seguimos viajando y hablando. Reconociéndonos", escribe en otra publicación, donde también agrega el hashtag #EsteSoyYo. A pesar de que está muy entusiasmado con su nueva faceta de orador, Pauls no abandona la actuación. Continúa con todos sus proyectos firmes, pero cada vez que puede escaparse unos días para dar algunas charlas, se organiza y viaja.

El año pasado el actor habló con LA NACION sobre "las etapas oscuras de su vida" y aseguró: "La lucha es todos los días. Cuando uno deja de consumir, abre los ojos y ve la adicción general en la que se vive en la sociedad: a las drogas, a los productos de moda, al sexo, a las operaciones, a los fármacos, al consumo, a múltiples cuestiones". Y agregaba: "Hoy trato de no solo no ser adicto a una sustancia, sino de no ser adicto a nada".

En aquél momento, además, aseguraba que no se sentía listo para considerarse un ejemplo para los demás: "La verdad es que no me veo así para nada. Es muy peligroso el tema de los ejemplos. Ves algunos que puertas adentro son un desastre. Solo soy un eslabón más dentro de una cadena. Hay mucha gente que me ayudó para estar bien, así que yo lo único que hago es pasar el mensaje", le dijo el actor a este medio.

Por qué rechazó actuar en Pequeña Victoria

Aunque los galanes principales de la nueva ficción de Telefe son Luciano Castro, Guillermo Francella y Facundo Arana, anteriormente habían querido sumar a la novela a Pauls. A pesar de que fue muy solicitado, el actor dijo que no, y reveló recientemente cuál fue el motivo.

Cuando habló con LA NACION aseguró que se negó a formar parte por la existencia de otros proyectos cinematográficos previos. "Cuando recibí la propuesta estaba en rodaje de una película llamada El plan divino [dirigida por Víctor Laplace], que se estrena en noviembre, y tenía el rodaje de otra en España que todavía no se estrenó", le contó el actor a este medio. A su vez, también está a la espera de que otros largometrajes que filmó ( La espuma de los días, El príncipe, Matar a Will Willys, y Oest3rn) lleguen a las salas comerciales.

Pauls y la religión: un accidente que marcó un antes y un después

"Estoy en manos de algo que no soy yo. En este momento yo lo llamo Dios, otros le dicen destino, algunos suerte", aseveró el actor a LA NACION. Sus dichos venían a colación porque hacía poco había tenido un accidente automovilístico en la autopista Panamericana mientras viajaba con sus hijos Muna y Nilo.

El lunes 22 de enero de 2018 el actor viajaba hacia Olivos para realizar la entrevista con LA NACIÓN y no pudo concretarse por el inesperado accidente. "Si vas a las nueve y media de la mañana, en plena Panamericana repleta de vehículos, tu auto pasa del carril rápido al más lento cruzando toda la autopista, se da vuelta, y ningún otro coche ni siquiera te roza, entonces te decís: ´Alguien lo hizo´. No queda otra que pensar que hay algo más", explicó, agradeciendo que sus hijos salieran ilesos y él sólo sufriera algunos golpes.

La cuestión mística en la vida del actor no está ligada sólo a aquél milagroso desenlace. Después de haber protagonizado el film basado en la vida del pastor evangelista Luis Palaus, algunos pensaron que el actor había adoptado esta religión. Sin embargo, Pauls le dijo a LA NACION que si bien cree en Dios no es adepto de ninguna iglesia en particular, y que su discurso no apunta a lo religioso, sino que se acerca más a una mirada espiritual e ideológica. "La gloria se construye desde acá, en la tierra, algo más lindo, más práctico, más funcional y hermoso para todos. Y eso es Dios. Dios es que lo pasemos todos bien", concluyó.