En medio del escándalo por la herencia de Pinky, habló la exnuera de la conductora: “Mis hijos reclaman lo que les corresponde”

Lidia Satragno, conocida como Pinky y quien fuera llamada “Señora televisión”, murió a los 87 años el pasado 8 de diciembre de 2022. Hace días, en el programa A la tarde (América), revelaron que los familiares de la conductora habían iniciado un encarnizado conflicto por su herencia. Allí aseguraron que una de las protagonistas principales de esta rencilla familiar era Mercedes, exnuera de Pinky, que habría acelerado los trámites sucesorios en beneficio de sus hijos, nietos de la legendaria estrella televisiva.

Esta tarde, en el mismo programa de América, la propia Mercedes se defendió de estas aseveraciones que pesaban sobre ella y sus hijos: “Solo reclaman lo que les corresponde”.

Habló la exnuera de Pinky por el escándalo de la herencia

Mercedes es la exesposa de Leonardo, uno de los dos hijos que Pinky tuvo con Raúl Lavié, y que falleció a los 54 años, en 2019, a causa de un cáncer intestinal. La pareja tuvo tres hijos. Por otra parte, en el centro de esta disputa por la herencia que denunció el programa A la tarde, se encuentra Gastón, el otro hijo de Pinky y Lavié, hermano de Leonardo.

En una de las emisiones de la semana pasada del citado programa de América TV, la periodista Débora D’Amato había contado la trama del entredicho familiar que se había desatado tras el fallecimiento de la Señora televisión. “Cuando Pinky fallece, con el dolor que le queda a Gastón, se entera junto a parte de la familia que la viuda de Leonardo y sus hijos inician los derechos sucesorios inmediatamente”, dijo la panelista.

Pinky y Raúl Lavié, hace tiempo, de vacaciones: hoy sus hijos luchan por la herencia Archivo

“Desaparece documentación y otros papeles que tienen que ver con terrenos en Mar del Plata y la casa, esa que tenía todos los balcones llenos de plantas en la que Pinky vivía, que estaba ubicada en la calle República Árabe Siria y Las Heras, en frente del Jardín Botánico”, agregó entonces la periodista.

Finalmente, D’Amato dijo que, apenas murió la conductora, “desapareció la partida de defunción”, que fue presentada pronto por el hijo de Leonardo ante la justicia para iniciar los trámites sucesorios. Para concluir, la periodista aseveró que Gastón, hermano de Leonardo, estaba “furioso” por el accionar de su cuñada y de sus sobrinos.

La palabra de Mercedes, la exnuera de Pinky

Este lunes por la tarde, Mercedes, la exnuera de Pinky, tuvo la posibilidad de hablar sobre su rol en el proceso sucesorio de la conductora y aclarar algunos argumentos que había escuchado en A la tarde. Entrevistada en la calle por el periodista Matías Vazquez, lo primero que dijo fue: “Mis hijos iniciaron la sucesión de su papá, que es lo que corresponde”.

Cuando el periodista la consultó acerca de cómo se había comportado Gastón con sus sobrinos, Mercedes tuvo un momento de silencio, y luego dijo: “Es el tío, no voy a decir nada más”. “A mí me llegó información de que cuando vendieron el terreno de Mar del Plata, él solo les dio 2000 dólares a cada uno (de los sobrinos) de una venta mucho más alta”, dijo Vázquez. “No sé cómo son las cosas, y ya te digo, no puedo”, respondió la exnuera de Pinky.

"Este es un tema que me afecta", dijo Mercedes, nuera de Pinky, sobre el conflicto familiar que se desató tras la muerte de la 'Señora televisión' Captura América

“¿Tus hijos qué reclaman?”, inquirió, entonces, el periodista. “Lo que les corresponde”, fue la respuesta de la mujer, que luego añadió: “Mis hijos son los tres mayores de edad, cada uno labura, se rompen el tuje laburando para bancarse ellos. Y bueno, simplemente, eso”.

“Si Leonardo estuviera cómo vería la situación de tus hijos”, quiso saber el periodista, cuando fue interrumpido por Mercedes, que le dijo: “No está Leo, no se puede hablar con él, no se habla de la gente que está muerta, por respeto. Yo a Leo lo amé toda mi vida, lo voy a seguir amando, es el padre de mis hijos, que son parte de él. Nada más que decir”.

Luego, el cronista quiso saber cómo era la relación de Mercedes con Pinky. “Buena, mientras estuve casada con Leo. Cuando me separé no tuve esa relación”.

Por su parte, cuando Vázquez le habló sobre ciertos rumores que decían que algunos se aprovecharon del estado de salud de Pinky en los últimos tiempos para “sacar provecho”, la exnuera de la conductora señaló: “No te puedo decir porque nosotros no podíamos sacar provecho de absolutamente nada. Soy divorciada, cuando me divorcio renuncio a todo lo que podría llegar a tener. Sí me parece justo que mis hijos reclamen lo que les corresponde, nada más”.

Cuando el periodista preguntó si los hijos no estaban sacando provecho de esta situación, la mujer contestó: “No, no sacan provecho, mis hijos no son unos aprovechados”.

La polémica herencia de Pinky: el punto de conflicto entre el hijo y los nietos

“Desde el entorno de Pinky decían que vos te habías robado la partida de defunción”, dijo Vázquez. “Eso es de una ignorancia absoluta de quien lo haya dicho”, respondió ella, que luego aseguró que ya no tiene trato con Gastón, su excuñado.

“No, no quiero hablar de esto. Me afecta. Es mi familia, me guste o no es mi familia. Es la familia de mis hijos”, expresó Mercedes sobre el final de la entrevista, y luego reflexionó: “Me da mucha lástima que todo termine así, me da lástima la otra parte proque acá no se pierde una cosa material, acá se rompe algo más importante”.

